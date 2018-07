Nicht zu unterschätzen: die Veeserhalle als Lagerplatz

Es tut sich was an der ehemaligen Veeserhalle: Umbaumaßnahmen sind in dieser Woche nicht zu übersehen gewesen. Die Gemeinde bereitet vor, dass Utensilien der Vereine hier Platz finden, die derzeit noch in dem hinteren Schuppen nahe der Eselsbrücke untergebracht sind. Der soll nämlich noch dieses Jahr abgerissen werden – was nur noch 2018 übers Landessanierungsprogramm abgerechnet werden kann.

Dreierlei führt Johannes Sauter ins Feld, wofür die insgesamt 37 000 Euro verwendet werden. Dazu gehört dem zuständigen Sachbearbeiter im Rathaus zufolge der Austausch von zweien der drei großen Tore. Das mittlere darf bleiben, werde es doch nur ein- oder zweimal im Jahr geöffnet. Jene links und rechts mussten aber schon aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden.

Sollen sie doch ab Oktober oder November vermehrt im Gebrauch sein: Dann wird das einstige CA-Lager noch einmal aufgewertet, wenn die Gegenstände aus Haus Nummer 20 hierher transportiert werden. Der hintere Schuppen nahe der Brücke wird bis zum Jahresende der Vergangenheit angehören.

Die Narrenzunft und die Funkengemeinschaft aus Brochenzell sind davon ebenso betroffen, wie die Musikvereine aus Brochenzell und Meckenbeuren. Letzterer wird seine Utensilien aufs Weinfest hin ausräumen und dort vom 17. bis 20. August verwenden. Wieder eingeräumt werden sie dann bereits in der Veeserhalle.

Und zwar im linken Abschnitt, der mit Regalen bestückt wird. Rechts hat die Feuerwehr ihren Lagerplatz, der ebenfalls neuerdings mit Regalen ausgestattet ist.

Im gesamten Gebäude wurden in den letzten Wochen „ausgemistet“ - was zwei Container voller Müll und alter Gegenstände ergab, die laut Sauter abgefahren wurden. Damit gab es mehr Raum.

Die dritte Neuheit: Am nördlichen Gebäudeende (hin Richtung Ravensburg) sind erneut Arbeiten im Gange. Die vorherigen hatten auch dazu gedient, neue Regenwasser- und Abwasserleitungen zu legen, nachdem die alten Rohre nicht mehr funktionsfähig waren.

Zudem wird das Vordach eingehaust und mit einem Tor versehen - erhält hier doch der Brochenzeller Zunftwagen eine Bleibe. Dazu muss das alte Dach nach Norden abgesägt und nach Westen verlängert werden.