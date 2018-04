Nicht der wilde Müll verschwindet, sondern der Container

Der angekündigte Abbau der Altpapiercontainer durchs Abfallwirtschaftsamt ist in Kehlen bereits erfolgt. Am Kim-Center in Meckenbeuren dürfte es demnächst soweit sein – und was an Gründen dahintersteckt, ließ sich am Dienstag noch einmal in unschöner Weise erkennen.

Aufgrund nicht enden wollender Verunreinigungen hatte der Gemeinderat im März den Abbau beschlossen und die Vereinbarung mit dem Landkreis gekündigt. Die Dosen- und Altglascontainer werden Ende 2018 abgebaut, da die Kündigung erst dann möglich ist. Von einst sechs Containerstandorten bleiben noch jene in Brochenzell, Gerbertshaus und Liebenau bestehen.