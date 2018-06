Neustart: Büchereileiterin Judith Tinnacher ist begeistert

Wer in Meckenbeuren die Bücherei betritt, der ist allzeit herzlich willkommen. Das spüren nicht nur die Besucher, das spürt auch die neue Leiterin, die sich freut: „Ich bin hier so nett aufgenommen worden, von Kollegen, die alles wissen und können und extrem gute Benutzerkontakte haben“. Da wird sofort klar, das Team ist wieder perfekt aufgestellt, die Chemie stimmt und die Planungen laufen schon wieder auf Hochtouren.

Seit 2012 ist die gebürtige Wienerin, die in der Steiermark aufgewachsen ist in Deutschland und freut sich darüber, dass sie privat und auch beruflich hier bestens angekommen ist. In Bad Wurzach war ihre erste Station. Dort, wo ihr Ehemann schon arbeitete. Bald schon hat es die junge Familie mit dem 13 jährigen Sohn nach Ravensburg gezogen. Die Stelle als Büchereileiterin in Meckenbeuren ist nun die perfekte Kombination für die „Akademische Bibliotheks- und Informations-Expertin“, die auch über eine Ausbildung im Lehramt verfügt.

Mit viel Elan geht sie ans Werk, freut sich über die vielen „tollen Projekte“, von der Aktion Lesebrille für die Senioren bis zu den engen Kontakten mit den Bildungseinrichtungen. Diese sind ihr besonders wichtig: „Kooperationen mit den Schulen und Kindergärten können wir gar nicht genug haben“, freut sie sich über die vielen Aktionen in Meckenbeuren und ist überrascht, „wie viele Menschen das hier annehmen“. Denn sie weiß genau: „Bekommt man die Kinder in der Schulzeit zu fassen, dann hat man sie auch als Erwachsene“. Und so macht sie sich in der Gemeinde auf den Weg, hat schon erste Kindergärten besucht und freut sich auf den Besuch im Bildungszentrum. Zusammen mit Siglinde Brungs und Ingrid Hirscher bereitet sie bereits die Fredericktage vor und freut sich darüber, dass es den Kindern ermöglicht wird, „Autoren kennenzulernen, Theateraufführungen zu erleben und die Begeisterung zu finden, fürs Lesen“.

Ein perfekter Grundstock also, den sie beibehalten will und ausbauen. Neuerungen in der Bücherei soll es in der Auszeichnung geben, so dass jeder Leser sofort und einfach seinen Interessensbereich findet, allumfassend und klar gekennzeichnet. Ein Lesecafé wünscht sie sich, in dem die Leser auch mal ihre Mittagspause verbringen können, bei einer Tasse Kaffee ihre Zeitung lesen können oder in einem neuen Buch stöbern, das sie vielleicht schon lange interessiert. Auf Kundenfreundlichkeit setzt die 37 jährige Fachfrau und auf die Förderung der Jugend von Kindesbeinen an. So liegt ihr das Projekt „Lesestart: Drei Meilensteine für das Lesen“ am Herzen, das Eltern und Kinder vom ersten Lebensjahr an dafür begeistern soll. Für Kinder ab 3 Jahren hält sie ein Starterpaket bereit, das die Eltern jederzeit in der Bücherei kostenfrei abholen dürfen. (wie)