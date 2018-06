Einer Bauvoranfrage aus dem Goetheweg hat der Technische Ausschuss am Mittwoch unisono zugestimmt. Sie zielt ab auf die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage – womit der Abriss eines bestehenden Gebäudes verbunden ist. Der war aber nicht Inhalt der Bauvoranfrage, da er verfahrensfrei möglich ist.

Da es sich nach Paragraf 34 des Baugesetzbuchs um ein Vorhaben im Innenbereich handelt, kommt es darauf an, ob sich das Objekt einfügt. Zwar werde eine geringfügig größere Fläche überbaut als sie der Bestand aufweist. Das Augenmerk lenkte Patrick Gohl (Amtsleiter Bauordnungsrecht) aber auf die Höhe des beantragten Gebäudes: Hier werden am First 1,55 Meter mehr gemessen als bislang. Freilich ist es damit gleich hoch wie die höchste Bebauung in der Nachbarschaft und fügt sich aus Sicht der Gemeinde also ein.

Zudem sind durchgängig Gaupen geplant, die aber nicht als zusätzliche Baukörper erkennbar seien. Auch in der Darstellung der Ansichten zeigte die stellvertretende Ortsbaumeisterin Ursula Braunger-Martin auf, dass die Gaupen weit unterhalb vom First angesiedelt sind.