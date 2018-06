Neuer Treppenturm: Antrag liegt beim Landratsamt

Der Förderverein Humpisschloss Brochenzell hat sich vor Kurzem zur Hauptversammlung getroffen.

Vorsitzender Michael Masuch begann seinen Jahresbericht mit Dankesworten an Josef Nessensohn für die Organisation der Museumsführungen (insbesondere auch für Schulklassen) und an die gesamte Vorstandschaft für die Arbeit das ganze Jahr über. Den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt betreffend galt der Dank Esther Brauer für die Personal-Organisation, Helga Brauer für die Programmerstellung, Roman Wiesner für die Spezialarbeiten am Stand, Rudi Gebhard, John Rädler für die Organisation beim Fackelumzug und allen ehrenamtlichen Helfern.

Ein besonderer Dank galt dem Fanfarenzug Brochenzell für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Der Gemeinde sagte der Vorsitzende Dank für die Überlassung des Geländes und ein großer Dank galt den Nachbarn für die mit großer Geduld ertragenen Unannehmlichkeiten. Es sei eine wiederum ausgesprochen gut gelungene Veranstaltung gewesen, dank der vielen freiwilligen Helfer und der motivierten Aussteller. Der Vorsitzende bedauerte, dass der Platz hinter dem Stadel trotz mehrfacher Zusagen von der Gemeinde immer noch nicht gekiest wurde: ein Ärgernis, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Brandschutzmaßnahmen am und im Schloss gestalten sich sehr schwierig, schreibt der Verein weiter. Der neue Treppenturm liegt zur Genehmigung beim Landratsamt. Innerhalb des Schlosses müssen einige neue Türen nach den Feuerstättenrichtlinien eingebaut werden, was das Arbeiten deutlich erschwert. Während der Umbauzeit sei ein ordentlicher Betrieb nicht möglich. Der Termin stehe allerdings noch nicht fest, so der Vorsitzende.

Hubert Wiedemann berichtete als Hauptkassierer des Vereins von einer konstanten Mitgliederzahl. Erfreulich fiel auch sein Kassenbericht aus. Ohne Preiserhöhungen erfuhr die Haupteinnahmequelle Weihnachtsmarkt überraschend nochmal eine Steigerung. Weitere Einnahmen sind die Mitgliedsbeiträge und auch Spenden. Die Eintrittsgelder der Museumsbesucher werden an die Gemeinde abgeführt. Die Mitgliederwerbung und die Werbung für das Museum sollte wieder aktiviert werden.

Für Kassenprüfer Richard Müller und Erich Bopp berichtete Letzterer von der Kassenprüfung und bescheinigte dem Kassierer eine tadellose, übersichtliche und hervorragende Kassenführung. Erich Bopp dankte nach seinem Bericht bei Hubert Wiedemann für die viele Arbeit, die in diesem vertrauensvollen Amt stecke und empfahl die Entlastung. Rudi Gebhard bedankte sich im Namen der Gemeinde, der Ortschaft und aller Mitglieder beim Vorstand und dem Hauptausschuss für die geleistete Arbeit und beantragte die Entlastung für den gesamten Vorstand, welche von der Versammlung einstimmig erteilt wurde. Anträge waren keine eingegangen.

Bei dem Thema Anregungen brachte Michael Masuch noch einmal seinen Vorschlag ins Spiel, an einem geeigneten Standplatz in Brochenzell die Silhouette eines mittelalterlichen Handelszuges aufzustellen.

Auf die Frage nach Hinweisschilder an der B 30 musste er leider darauf verweisen, dass dies nicht genehmigungsfähig sei. Bei der Vorschau konnte er den Besuch von „Vokalensemble diapason“ am 1. Juli ankündigen. Die Gesangsgruppe gastiert ab 19.30 Uhr im Schlosshof. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Ab 17 Uhr werden französische Spezialitäten angeboten. Hintergrund ist die Geschichte „Die Humpis in Avignon“. Josef Friedel wird eine kurze Einführung zusammenstellen und vortragen.