Neuer Kalender: Erlös kommt Kinder in Not in der Region zugute

Die Hobbyfotografin Martina Saupp und Designer und Künstler Stefan Winter (Winterart) haben gemeinsam einen Kalender erstellt. Aus professionellen Tier- und Landschaftsfotos, versehen mit tiefsinnigen Sprüchen, entstand ein anspruchsvoller Wandkalender, ja schon fast ein kleines Kunstwerk, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Der Kalender bietet sich zum Beispiel auch als Weihnachtsgeschenk an.

Finanziert wurde das Ganze von dem Meckenbeurer Steuerberatungsunternehmen Josef Langegger. Die Kalender können gegen eine Spende an den Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“ erworben werden. Mit dem Geld unterstützt der Verein Kinder in Not und schwierigen Lebenssituationen in der Region Bodensee-Oberschwaben.

Die Kalender sind erhältlich im Copyshop Reckholder in Meckenbeuren, bei Wagner Bernhard in Hungersberg oder werden gegen eine Spendenüberweisung zuzüglich zwei Euro Porto zugeschickt (Spende überweisen: im Verwendungszweck das Stickwort Kalender und komplette Adresse angeben).