Neuer Elektro-Kleinbus kommt gut an

Ein Erfolg auf ganzer Linie ist der neue Elektro- Kleinbus, der seit Ende Mai durch die Gemeinde Meckenbeuren fährt und damit nach fünf Jahren die „emma“ (Elektromobil mit Anschluss) abgelöst hat. Das verkündete Engelbert Sachs, Vorsitzender des Vereins BürgerMobil, auf der Jahresversammlung des Vereins. Neben knapp 20 Mitgliedern des Vereins waren auch Bernadette Pahn, Ordnungsamtleiterin und Ansprechpartnerin für Elektromobilität in der Gemeinde Meckenbeuren, sowie Tugba Altinok vom Verkehrsverbund bodo am Montagabend in das Vereinsheim des TSV Meckenbeuren zu der Versammlung gekommen.

„Die Fahrer sind alle begeistert. Der Bus fährt sich sehr gut und auch die Reichweite liegt mit 200 Kilometern über den knapp 160 von „emma“. Auch von den Kunden hören wir nur Positives. Da passt auch mal ein Kinderwagen oder Rollator in den Kofferraum“, sagte Sachs. Eigentlich sollte die Übergabe des neuen Nissan Evalia bereits Ende vergangenen Jahres zusammen mit dem 10 000. Fahrgast von BürgerMobil gefeiert werden, berichtete der Vereinsvorsitzende weiter. Doch wegen Verzögerungen bei der Auslieferung des Elektrofahrzeuges musste der Termin mehrfach verschoben werden.

Die Feier nachholen

Mittlerweile ist der Minibus auf Elektrobasis in der Schussengemeinde angekommen und der Verein BürgerMobil kann demnächst den 13 000. Fahrgast begrüßen. „Vielleicht holen wir die kleine Feier dann beim 15 000. oder 15 555. Fahrgast nach“, sagte Bernadette Pahn. Die Leiterin des Ordnungsamtes versicherte den Vereinsmitgliedern weiterhin die volle Unterstützung der Gemeinde, „auch für die nächsten fünf Jahre“. Bei einer angedachten Ausweitung der Fahrzeiten, etwa zusätzlich Montag- und Mittwochnachmittag, verwies sie auf die dafür notwendige Erhöhung der Fahrerkapazitäten: „Wir brauchen Manpower dahinter. Die muss gesichert sein. Nur wenn Manpower da ist, können wir über eine Erweiterung der Fahrzeiten reden.“

Gleichzeitig könne sich die Gemeinde eine Nutzung des Nissan durch Dritte wie etwa Vereine oder auch die Stiftung Liebenau, mit der bereits Gespräche stattgefunden haben, außerhalb der BürgerMobil- Fahrzeiten durchaus vorstellen. Allerdings müsse sichergestellt sein, „dass der Bus Montagmorgen sauber und voll geladen in der Rathausgarage steht“, sagte die Ordnungsamtleiterin.

Etwa 300 Gäste nutzen den kostengünstigen Fahrservice monatlich. Hauptziel ist nach wie vor Liebenau. „Wir fahren sechs bis achtmal am Tag nach Liebenau,“ sagte Sachs. Für ihn ist es wichtig, dass das Fahrzeug mit Ökostrom betrieben wird. „Wir fahren ökologisch. Das ist auch ein Grund, warum wir gerne fahren.“

Zur neuen Schriftführerin wurde einstimmig Ulrike Schmid gewählt. Ihr bisheriges Amt als Kassenprüferin übernimmt Gerhard Schwarz. Einziger Wermutstropfen an diesem Abend war die Verabschiedung von Tugba Altinok. Die bodo-Verkehrsmanagerin, die das Projekt „emma“ von Anfang an betreut hat, zieht nach Ludwigsburg. „Es ist einfach toll, wie uns bodo und vor allem du von Anfang an unterstützt haben“, sagte Sachs und überreichte ihr zum Dank einen Gutschein für eine Bodenseeschifffahrt.