Neue Ruhebänke zwischen Wohngebiet Halde und Obermeckenbeuren

Bürgerinnen und betagte Spaziergänger hatten es in der Bürgersprechstunde und per Mail in der Verwaltung immer wieder angeregt: Dass weitere Ruhebänke auf dem stark frequentierten „Prozessionsweg“ wertvolle Pausen ermöglichen würden. Nachdem mit Grundstücksbesitzern gesprochen und im Bauamt alles Notwendige abgeklärt war, konnten die Mitarbeiter des Bauhofs nun loslegen und drei neue Bänke mit Bodenverankerung samt Mülleimern platzieren, wie die Gemeindeverwaltung in einem Presseschreiben mitteilt. Die Gemeinde bedankte sich bei der Familie Erb aus Obermeckenbeuren für die Erlaubnis, eine Bank beim Wegkreuz unter der Hängebirke mit herrlichem Ausblick auf Meckenbeuren platzieren zu dürfen. Eine weitere wurde gleich unterhalb des Neubaugebiets Halde III aufgestellt, zu der sich im Herbst noch ein Baum gesellen wird. Und die dritte an der Schulstraße unter dem Kirschbaum wurde erneuert. Bei den Bänken handelt es sich um gegen Vandalismus gesicherte und wartungsfreie Drahtgitterbänke, die sich bereits bewährt haben.