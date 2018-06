Neue Lichter ziehen im Rathaus ein

Sparen beim Licht, das hat sich die Gemeinde Meckenbeuren zum Ziel gesetzt. Sie hat in den vergangenen Jahren an verschiedenen Stellen in die energetische Sanierung investiert und rüstet die Beleuchtung in verschiedenen Liegenschaften sowie in der Straßenbeleuchtung nach und nach um. Nun auch im Rathaus.

Damit spart die Gemeinde Energie und Kosten und leistet zeitgleich einen Beitrag zum Umweltschutz. Bereits im Jahr 2014 wurde die Beleuchtung in der Sporthalle Buch aufgewertet und neueste LED Technik installiert (Kostenpunkt damals 115 000 Euro). Vor Kurzem erfolgte nun auch die Umrüstung von Energiesparleuchten auf LED-Leuchten im Flurbereich des Rathauses. Das Projekt ist erneut eine von mehreren Maßnahme im Rahmen des European Energy Awards (eea).

„Bei einer Reduzierung des Stromverbrauchs und einer massiven Energieeinsparung wird gleichzeitig eine annähernde Verdopplung der Helligkeit erzielt“, erklärt Hannes Sauter als Bautechniker der Gemeinde. „Bisher wurden 114 Leuchten umgerüstet“, informiert Andreas Scholz, Geschäftsführer der mit den Arbeiten beauftragten Firma Scholz Lichttechnik, Amtzell. „Der vormalige Leistung lag bei 5130 Watt und wird künftig bei etwa 2460 Watt liegen, das ergibt eine Einsparung von mindestens 52 Prozent“, rechnet er. „Bei einer Brenndauer von acht Stunden täglich und Verbrauch von 6402 Kilowattstunden entspricht die Einsparung dem Jahresbedarf eines Vier-Familien-Haushaltes“, so Scholz. Zur energetischen Einsparung komme der Gesundheitsaspekt dazu, denn LED-Beleuchtung seien im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung schadstofffrei.

Geplant sei, so Bautechniker Hannes Sauter, auch die Beleuchtung in der Gemeindebücherei auf LED umzurüsten. Hierzu müsse der Gemeinderat allerdings noch grünes Licht geben und entsprechende Haushaltsmittel einstellen. (ce)