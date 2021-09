Neue Flutlichtanlage beim VfL Brochenzell

Rund 18 Monate ist es her, seit man beim VfL Brochenzell erste Formulare und Anträge ausfüllte, um eine neue Flutlichtanlage zu installieren. Da der Verein die Gesamtkosten von rund 34 000 Euro nicht alleine stemmen konnte, musste er diesen langwierigen Prozess durchlaufen und durfte sich nun umso mehr freuen, dass alles letztendlich doch so gut geklappt hat. So werden laut einer Mitteilung des VfL nun vom Bund im Rahmen eines Klimaschutzprogramms circa 35 Prozent und vom Württembergischen Landessportbund etwa 30 Prozent übernommen, wobei diese Gelder vermutlich erst im Jahre 2022 fließen und somit vom VfL vorfinanziert werden mussten. Auch die Gemeinde Meckenbeuren hat sich mit zwölf Prozent an diesem Projekt beteiligt, sodass die Restsumme für den Verein erschwinglich wurde, da eine vernünftige Ausleuchtung des Platzes nicht nur für die Aktiven, sondern vor allem den vielen Jugendlichen zugute kommt, die hier trainieren und spielen. So feierte die neue Anlage dann am 8. September beim Spiel der zweiten Mannschaft gegen den SV Deuchelried Premiere.