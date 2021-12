Neue Chefärztin an der St. Lukas-Klinik

Die St. Lukas-Klinik der Stiftung Liebenau hat Gudrun Bungard zur Chefärztin ernannt. Die 52-Jährige leitet laut Pressemitteilung der Stiftung die Abteilung für stationäre Psychiatrie und Psychotherapie des Erwachsenenalters.

Gudrun Bungard ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie kam im Jahr 2010 an die St. Lukas-Klinik und trug seitdem als Leitende Oberärztin Verantwortung in dieser Abteilung, die auf die psychiatrische Versorgung von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen und Entwicklungsbehinderungen spezialisiert ist. „Wir sind eine besondere Fachklinik für besondere Menschen. Sie kommen in herkömmlichen psychiatrischen Versorgungsstrukturen oft zu kurz, weil sehr viel Erfahrung im Umgang mit ihnen nötig ist“, erklärt die Ärztin, die laut Stiftung mit viel Begeisterung und Engagement in ihrem Beruf arbeitet. „Weil unsere Patientinnen und Patienten sehr individuelle Lösungen brauchen, ist die Arbeit mit ihnen sehr spannend und abwechslungsreich.“

Nach ihrem Medizinstudium arbeitete Gudrun Bungard zunächst in den Bereichen Anästhesie und Psychiatrie und entschied sich dann für eine Spezialisierung im psychiatrischen und psychotherapeutischen Bereich. Die entsprechende Ausbildung zur Fachärztin machte sie im Zentrum für Psychiatrie in Weißenau. In den vergangenen drei Jahren war sie vor allem in der psychiatrischen Institutsambulanz der St. Lukas-Klinik tätig. Die Leitung der Abteilung für stationäre Psychiatrie und Psychotherapie des Erwachsenenalters übernimmt sie von Brian Fergus Barrett, der auf eigenen Wunsch aus gesundheitlichen Gründen in die Institutsambulanz der St. Lukas-Klinik wechselt. „Wir freuen uns, dass uns ein nahtloser Übergang innerhalb unseres kompetenten Teams gelungen ist. Dadurch konnten wir allen Beteiligten passende Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Zugleich bleibt unsere hohe Qualität in der medizinischen Versorgung von Menschen mit besonderen Anforderungen gewährleistet“, erklärt Irmgard Möhrle-Schmäh, Geschäftsführerin der Liebenau Kliniken.