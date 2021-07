„Netz-Checker“ machen fit für digitale Teilhabe

Der Umgang mit Smartphone, Instagram, WhatsApp und Co. ist spannend und macht neugierig, wird aber nicht selten von Unsicherheit begleitet. Das gilt vor allem auch für Menschen mit Einschränkungen. Ihnen digitale Teilhabe zu ermöglichen, hat sich das Projekt „Netz-Checker“ der Stiftung Liebenau laut Meldung zum Ziel gesetzt, in dem es die Medienkompetenz rund um das Thema fördert. Neben einer finanziellen Förderung durch Aktion Mensch erhielt es jetzt auch Fördermittel vom Ideenwettbewerb zur Förderung der Medienkompetenz in Baden-Württemberg: Anita Ehrlich von der Geschäftsstelle Kindermedienland hat den Scheck über 20 000 Euro am vergangenen Dienstag an die Verantwortlichen überreicht.

Sie hob bei der Scheckübergabe hervor, wie wichtig es ist, Menschen mit Behinderungen beim Thema Medienkompetenz einzubeziehen und mitzunehmen. Neben der technischen Ausstattung brauche es auch einiges an Wissen über den Umgang mit den neuen Medien. Das Projekt „Netz-Checker“ stelle sich diesen Themen, indem es Menschen mit Behinderungen in Workshops und Schulungen wichtiges Handwerkszeug für den täglichen Umgang damit gibt. Thematisiert werde nicht nur die Informationsbeschaffung, sondern auch der Schutz vor Risiken.

„Anfänglich zeigten die Erfahrungen in den ersten Kursen, dass besonders die vielen englischen Begriffe eine Hürde für das Verständnis darstellen“, erklärt Sozialpädagogin Julia Liehner von der Stiftung Liebenau. Zusammen mit ihrem Kollegen, Sozialwirt Daniel Ohmayer, ist sie für das Projekt verantwortlich, das im Oktober 2019 startete. Eine Lösung gibt es inzwischen in Form eines Wörterbuchs: „Englische Wörter aus der digitalen Welt – leicht erklärt!“. Als ebenso hilfreich zeigt sich der fertiggestellte Leitfaden „Instagram in einfacher Sprache“ für den praktischen Umgang mit dem Onlinedienst. In leicht verständlicher Sprache und Darstellung wird jeder Schritt erklärt.

Das Projekt „Netz-Checker“ der Stiftung Liebenau bietet wieder Medienkurse für Menschen mit Behinderungen an. Wie bediene ich ein Smartphone sicher? Wie funktioniert das Internet? Wie bin ich sicher im Netz unterwegs? Diese und viele andere Fragen werden in mehreren Workshops am 17. und am 24.Juli, jeweils um 10 Uhr und 14 Uhr beantwortet. Kontakt: Netz-Checker Bodenseekreis, Julia Liehner, Telefon 0172 / 44 26 063, E-Mail: julia.liehner@stiftung-liebenau.de.