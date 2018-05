Neben der B 467 soll es im Juni weiter gehen

Nicht zum ersten Mal hat Katja Fleschhut im Gemeinderat angefragt, wie es denn mit der Baustelle an der B 467 in Liebenau weitergeht. Allerdings musste sich die BUS-Rätin vertrösten lassen. Zuständig ist nämlich das Regierungspräsidium, dort will die Gemeinde offiziell anfragen. Was auch die SZ getan hat, hier die Antwort von Pressesprecher Daniel Hahn: „Die Bankette der B 467 sind noch vor dem Winter verkehrssicher hergestellt worden. Demgegenüber stehen die Arbeiten zur Andeckung mit Humus/Boden-Gemisch sowie die Ansaat noch aus. Nach aktuellem Sachstand wird die beauftragte Firma dies aufgrund ihrer Auslastung erst im Lauf des Juni umsetzen können.“

Zu den Absperrschranken teilt Hahn mit, dass sie aufgestellt seien, da die Telekom noch Kabel in die Brückenkappen einziehen muss. Nach der ursprünglichen Planung sollten diese Arbeiten bereits erledigt sein – auch hier gab es eine Verzögerung.