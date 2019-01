Narri, Narro: Kehlener Narren starten mit Häsappell und Taufe in die Fasnet

Maske raus, rein ins Häs: Die Kehlener Narren haben sich an Dreikönig zum Häsappell getroffen. Am Abend folgte dann traditionell die Narrentaufe der neuen Mitglieder und Kinder, welche nun ins Maskenalter kommen und zum ersten Mal mit Maske am Umzug laufen dürfen. Der Narrenpfarrer , sprach in gewohnt souveräner Weise seine segnenden Worte und nahm den Täuflingen ihr Gelöbnis ab, wie die Narrenzunft Schussenbole mitteilt.

Mit dem Jugendball geht’s los

Damit sind die Narren nun gerüstet für eine lange und umtriebige Fasnetssaison. Los geht’s für Jugendliche zwischen elf und 16 Jahren mit einer Jugenddisco am Freitag, 18. Januar, um 17 Uhr. Beginn in der Festhalle Kehlen ist um 17 Uhr. Ein DJ, Showtänzer und Lumpenkapellen rocken dort bis 22 Uhr.

Der Eröffnungsball der Narrenzunft Kehlen steigt dann am Samstag, 26. Januar, ab 20 Uhr. Neben vielen befreundeten Narrenzünften, Lumpenkapellen und Fanfarenzügen spielt die Band „Fly“. Außerdem sorgt DJ Lee für Stimmung, wie die Zunft schreibt.

Die dritte Kehlener Dorffasnet startet am Samstag, 9. Februar, ab 15 Uhr am alten Selbi-Areal mit dem Narrensprung und der Erweckung des Schussenbole am Schussenstrand in Eichelen. Die Narrenzunft erwartet laut Pressemitteilung mehr als 700 Maskenträger und Musikanten.

Am Dorfgemeinschaftshaus geht das bunte Treiben dann weiter. Dort wird dann auch Kehlens Narrenbaum aufgestellt. In den verschiedenen Bars kann bis Mitternacht Party gefeiert werden. In der Gaststätte „Goisbock“ findet ein Hausball statt. Die Dorffasnet ist eine Kooperationsveranstaltung der Kehlener Vereine (Musikkapelle Kehlen, Narrenzunft Kehlen, Schützenverein Kehlen). Besonderer Höhepunkt ist die Show der „Feuerhölzle“, kündigt die Zunft an.

Kehlen sucht das Supertalent

Weiter geht’s am Sonntag, 17. Februar, ab 14 Uhr mit dem Kinderball unter dem Motto „Wir suchen das Super-Kinder-Talent 2019“. Auf der Kehlener Showbühne können Kinder zeigen, was sie drauf haben – egal, ob Gesang, Tanz, Kunststückchen oder eine sonstige Begabung. Die Anmeldeunterlagen können per E-Mail an superkind@nz-kehlen.de angefordert werden. Außerdem werden die Kehlener Narren natürlich einspringen und für jede Menge Partystimmung sorgen.

Karten im Vorverkauf erhältlich

Höhepunkt der Saalfasnet ist schließlich der Weiberball am Samstag, 2. März. Beginn ist um 20 Uhr. DJ N Bee sorgt in der Halle für Partysound, außerdem ist die „sagenumwobene Kehlener Kellerbar“ geöffnet, wie die Narren ankündigen. Außerdem gibt es wieder eine Kaffeebar im Landesjugendvereinsheim hinter der Kellerbar. Karten für den Ball sind ab sofort im Vorverkauf bei der Volksbank und Sparkasse in Meckenbeuren, der Bäckerei Stefan Müller in Kehlen und an der Abendkasse erhältlich.

Zum Ende der fünften Jahreszeit in Kehlen wird am Dienstag, 5. März, um 10.30 Uhr der Narrenbaum vor dem Dorfgemeinschaftshaus gelegt. Im Anschluss machen sich die Kehlener Narren auf zum letzten Sprung in diesem Jahr beim Tettnanger Umzug.