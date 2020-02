Narrenzunft zieht Bilanz einer „wunderbaren, friedlichen Fasnet“

Die Brochenzeller Narrenzunft ist mit dem Verlauf der Fasnet zufrieden, wie Zunft-Pressewart Manfred Jäger resümiert. Auch wenn während der närrischen Tage an Schlaf nur wenig zu denken gewesen sei, lief es bestens.

Ab dem Gumpigen Dunschtig ging es für die Brochenzeller Narren in die Vollen: Nach Schülerbefreiung und Rathaussturm startete der Hemedglonkerumzug. Bei angenehmen Temperaturen versammelte sich eine stattliche Zahl an „Hemedglonkern“ und anderen Hästrägern auf dem VfL-Parkplatz, um gemeinsam mit dem Fanfarenzug Brochenzell und einem imposanten Narrenbaum auf dem Schlossplatz einzumarschieren, ehe dann die Masken gerufen wurden. Diese mussten dann unter den Augen der vielen Zuschauer den „Maskenschwur“ leisten, um danach losgelassen zu werden für die närrischen Tage. Danach gab es noch den Brauchtumstanz der vier Brochenzeller Masken, was von den mehreren Hundert Zuschauern mit viel Applaus bedacht wurde, wie die Zunft schreibt. Die „Dorffasnet in alle Häuser rum“ soll laut unbestätigten Aussagen bis in die Morgenstunden gedauert haben.

Absoluter Höhepunkt der Saalfasnet war auch in diesem Jahr wieder der „Humpis-Ball“. Der Abend konnte laut Pressemitteilung „nochmals einen draufsetzen“ und Moderator Benny Jäger bot dem bestens aufgelegten Publikum einen kaum mehr zu überbietenden Abend. Neu war das „Opening“ mit einer kleinen Besetzung der LKM, die die Gäste mit flottem Sound auf den Abend einstimmte. Gleich zu Beginn zeigten „Step by Step“, sowie die kleineund große Garde der Narrenzunft, dass man sich um den Nachwuchs keine Sorgen zu machen braucht. Bald darauf schraubten der Fanfarenzug Brochenzell und das zunfteigene Ballett die Stimmung weiter nach oben. Über den gesamten Abend zogen die Kauboyz alle Register ihres Könnens. Von der ersten Minute an wurde gesungen, geschunkelt und getanzt. Aufgrund der ebenfalls erstmals angekündigten Prämierung zeigten sich sehr viele schön gestaltete Gruppen. So war die Jury nicht zu beneiden, denn sehr viele hätten es verdient, am Ende als Sieger auf der Bühne zu stehen, wo schließlich dann die „Mozartkugeln“ aus Brugg den ersten Platz belegten, vor den leuchtenden „Quallen“ und den „Struwelpetern“. Viel Beifall auch für den Fanfarenzug Oberzell und natürlich dem vielumjubelten „Müllmann“, gefolgt von einem unglaublichen Auftritt des Männerballetts aus Brochenzell, welches die Halle zum Toben brachte. Überschäumende Begeisterung dann bei der Show „Air Maskerade“ der Tanz- und Akrobatikformation aus Neukirch, die zum Ende des Showprogramms auf der Bühne standen.

Am Sonntag früh zog eine stattliche Narrenschar unter den Klängen der Zylinderkapelle aus Kehlen in die fast übervoll besetzte Kirche ein und feierte eine festliche und gleichzeitig sehr zum Nachdenken anregende Narrenmesse, bei der Gemeindereferentin Martina Andric-Röhner sich anlässlich ihrer Predigt in Reimform sehr über den so zahlreichen Besuch erfreut zeigte, gleichzeitig aber die Frage stellte: „Warum nicht immer so?“ und diese auch gleichzeitig beantwortete, indem sie auf „Maria 2.0“ einging und ihre Kirche dringend ermahnte, sich zu öffnen.

Der Zunftmeisterempfang, gewohnt sicher moderiert von Andrea Smigoc und Ralf Müller, wurde zu einer kurzweiligen Angelegenheit mit Auftritten des Fanfarenzugs Brochenzell , „Step by Step“ und der kleinen Garde, die dann bei der geforderten Zugabe von Zunftmeister Ralf Müller im schneeweißen Tutu unterstützt wurde, indem er gekonnt mit den Mädchen die Beine und Hüften schwang, „soweit es sein Körper zuließ“, wie die Zunft schreibt. Natürlich gab es auch viele kleine Einlagen der geladenen Gäste, wobei hier speziell die „Inzuchttaler“ aus Meckenbeuren mit ihrem Auftritt für große Begeisterung sorgten

Pünktlich startete dann der Umzug mit mehr als 3000 Hästrägern, Garden, Musikkapellen, Fanfarenzügen und Lumpenkapellen in Richtung Brochenzell und Tausende Zuschauer säumten den Umzugsweg.