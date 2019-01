Narrenzunft startet mit Maskenerwecken und Eröffnungsball in die Fasnet

Die Narrenzunft Brochenzell startet am Freitag, 18. Januar, mit dem traditionellen Maskenerwecken in die Fasnet. Die vier Brochenzeller Masken werden wieder zu neuem Leben erweckt, kündigt die Zunft an. Im Anschluss erfolgt, begleitet vom Fanfarenzug Brochenzell, der Einsprung vieler befreundeter Zünfte. DJ „Night Chiefs“ sorgen für den passenden Sound. Außerdem hauen einige Lumpenkapellen wieder richtig auf die Pauke. Neben den Garden aus Kehlen und Brochenzell treten das Zunftballett und das Männerballett auf. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Firma Restle, bei der Genoba und derSparkasse in Meckenbeuren. Foto: NZ Brochenzell