Narrenzunft Schussenbole Kehlen - Doku über die einsame Fasnet

Was machen eigentlich die Narren so ganz ohne die Fasnet wie wir sie kennen? Die Zunft Schussenbole aus Kehlen hat seine Mitglieder in den vergangenen Tagen dokumentarisch begleitet. Sei es bei der Betreuung der Mini-Narren, beim Training des Büttels oder bei der Einsamkeit in der Zunftsstube.

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.