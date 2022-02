Narrenzunft Brochenzell stellt (Corona-) Narrenbaum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als äußeres Zeichen, dass auch die Pandemie den Narren die Freude nicht ganz nehmen kann, hat das Narrenbaum-Team der Narrenzunft Brochenzell am vergangenen Wochenende streng nach Corona-Regeln klammheimlich und unter Ausschluss der Öffentlichkeit einen stattlichen Narrenbaum gestellt. Dafür gilt allen Beteiligten ein ganz herzliches „Dankeschön“.

Dieses Wahrzeichen der närrischen Zeit reckt nun seine Krone in den strahlend blauen Himmel und soll allen Narren, sowie der restlichen Bevölkerung im Ort zeigen, die Narren lassen sich nicht unterkriegen und werden spätestens im nächsten Jahr 2023 mit aller Macht wieder zurückkommen. Außerdem weist eine zusätzliche Tafel am Stamm des Baumes darauf hin, dass die Schlossnarren in diesem Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum feiern, wenn auch alles in kleinem Rahmen und vorrangig intern. Daher auch von dieser Seite ein herzlicher Glückwunsch zu diesem tollen Jubiläum.

Nun wünschen wir allen viel Freude an diesem schönen Wahrzeichen der Brochenzeller Fasnet und verbleiben mit „Humpis – Ahoi MJ“