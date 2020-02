Narrenzunft Brochenzell steht in den Startlöchern

Richtig los geht’s in Brochenzell in der Hauptfasnet am „Gumpigen Donnerstag“, denn bereits um 9 Uhr in der Frühe ziehen die Narren in Begleitung des Fanfarenzugs los, um die Schüler zu befreien und im Anschluss das Rathaus zu stürmen. Am Nachmittag ab 15.30 Uhr zieht dann eine kleine Karawane samt Büttel durch den Ort, um gemeinsam mit dem „Fasnetsausschreien“ zu beginnen. Um 18 Uhr versammelt sich dann das ganze Dorf auf dem Parkplatz beim VfL-Vereinsheim zum großen Hemedglonkerumzug, bei dem auch sämtliche anderen Hästräger und Mäschkerle herzlich willkommen sind, mit Narrenbaumstellen und anschließender Maskenbeschwörung. Danach steigt die Dorffasnet „in alle Häuser rum“ und dann weiß auch der Letzte: Es isch Fasnet in Humpishausen! Foto: Narrenzunft