Narrenzunft Brochenzell spendet auch in schwierigen Zeiten

Es ist schon eine gute Tradition, dass die Brochenzeller Narren auf Gastgeschenke bei Zunftmeisterempfängen verzichten und das damit gesparte Geld einer sozialen Einrichtung zukommen lassen. So soll an jene gedacht werden, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, schreiben die Narren in einem Bericht. Auch in Zeiten von Corona wurde nun Geld für die gute Sache übergeben. Die Initiative Pallikjur erhält – passend zum fünften Geburtstag – 555,55 Euro.

Das Team Pallikjur ist eine Zusammenarbeit der Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Ulm und der Oberschwabenklinik Ravensburg. Das Ziel sei es, dass Kinder mit unheilbaren, lebensverkürzenden Krankheiten so viel Zeit wie möglich zu Hause verbringen können und dabei die bestmögliche Lebensqualität haben, informieren die Brochenzeller Narren. Demnach organisieren und koordinieren die Mitglieder des Pallikjur-Teams die Versorgung vor Ort und arbeiten dabei eng mit Pflegediensten, niedergelassenen Ärzten, ambulanten und stationären Hospizdiensten sowie anderen Kinderkliniken zusammen. Anspruch auf eine pädiatrische spezialisierte ambulante Palliativversorgung haben Kinder und Jugendliche mit einer unheilbaren, die Lebenserwartung begrenzenden Erkrankung oder schwerwiegenden Symptomen eine besonders aufwendige Versorgung notwendig ist. „Als Narren, feiern wir gerne, dürfen und wollen aber trotzdem die Schwächsten in unserer Gesellschaft nicht vergessen. Aus diesem Grund spenden wir von Herzen und hoffen, auf diesem Weg den Kindern und ihren Eltern ein kleines bisschen helfen zu können“, heißt es abschließend.