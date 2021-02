Nach dem Auftakt vor einer Woche mit Tettnangs Zunftmeister Michael Abele geht es am Samstag, 6. Februar, ab 20 Uhr in die nächste Runde von „ Auf ein Glas mit“. Diesmal mit Harald Thierer, dem Zunftmeister der Narrenzunft „ D’Dammglonker“ aus Langenargen. Hauptthema wird sein: „Du sag’ mal Harald, was ist eigentlich ein Dammglonker?“ Sabine Jung-Bass freut sich wieder auf zahlreiche Zuschauer und Kommentare auf der Facebook-Seite der Narrenzunft Brochenzell.

Ein besonderes Schmankerl wartet dann gleich einen Tag später, am Sonntag, 7. Februar, bereits ab 10 Uhr. „Da nämlich begrüßt Sabine Jung-Bass die „Original Inzuchttaler“ aus Mecka und dass es da zünftig wird, braucht man nicht weiter zu erwähnen“, heißt es in der Ankündigung. Vorsichtshalber wurde das Motto dann auch gleich geändert und so heißt es nun: „Auf fünf Gläser mit den …. Original Inzuchttalern“. Das Thema „Sagt mal ihr fünf, was macht ihr so ohne Fasnet“ dürfte fast zur Nebensache werden, denn es ist sicherlich mit viel Musik zu rechnen und dürfte auch manchen dazu bewegen, es sich zu Hause vor dem Bildschirm mit einem Frühschoppen gemütlich zu machen.