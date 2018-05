Narren spendieren närrische 333 Euro für neue Murmelbahn

Große Freude hat im Kindergarten Brochenzell geherrscht. Eine Abordnung der Narrenzunft Brochenzell kam vorbei und zeigte den Jungen und Mädchen die Masken der Zunft, um ihnen die Angst vor den schaurigen Verkleidungen zu nehmen.

Gleichzeitig hatten die Narren einen großen Spendenscheck für Kindergartenleiterin Elke Buchhorn und ihr Team im Gepäck. Stolze 333 Euro konnte Schatzmeisterin Barbara Straub (rechts) an Elke Buchhorn (links) überreichen. Wie in den letzten Jahren hat die Narrenzunft Brochenzell bei den Zunftmeisterempfängen auf die Gastgeschenke verzichtet, um das gesparte Geld an hilfsbedürftige Institutionen in der Gemeinde zu spenden. „Wir freuen uns ganz doll und bedanken uns sehr. Wir waren total perplex, dass uns das zu Teil wurde“, freute sich Elke Buchhorn. Was mit dem Geld geschehen soll, hat sie auch schon mit ihren Mitarbeiterinnen besprochen. Es soll in eine „Quadrilla“- Murmelbahn investiert werden. Damit wird an das von einer Praktikantin im letzten Jahr angestoßene Projekt über physikalische Gesetze angeknüpft, informierte Buchhorn und lud alle Narren ein, zum Spielen vorbeizuschauen.