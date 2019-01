Narren lassen es richtig krachen

Der Eröffnungsball der Narrenzunft Brochenzell in der ausverkauften Humpishalle am Freitag ist ein Fest gewesen. „Das war ein sensationeller Start in die Fasnet 2019“, verkündete ein bestens aufgelegter Benny Jäger am Ende einer langen Partynacht. Zuvor hatte er in gewohnt lockerer und souveräner Art und Weise den Eröffnungsball der Narrenzunft Brochenzell moderiert – und dabei einiges zu tun gehabt.

Ein Programmpunkt jagte den nächsten. Die auftretenden Gäste, befreundete Zünfte, Tanzgruppen und Lumpenkapellen rauschten über die Bühne. Alle wollten gemeinsam mit den Brochenzeller Narren den Start in die Saalfasnet feiern. Schon nach kurzer Zeit lautete es: „Wir sind ausverkauft.“ Etwa 700 Besucher, davon viele im Häs, einige in mehr oder weniger originellen Kostümen und manch einer doch lieber in Zivil, tummelten sich in der Halle und freuten sich über das abwechslungsreiche Showprogramm. Das startete gleich richtig durch mit dem Einmarsch des Fanfarenzugs Brochenzell und dem anschließenden Maskenerwecken. Schluss mit dem langen Winterschlaf hieß, für Humpishexe, Schlossnarr, Kräuterweible und Humpisnarr.

Nach einem mystischen Erweckungstanz hüpften Vertreter der vier Brochenzeller Gruppen putzmunter über die Tanzfläche. Nur um gleich darauf Platz zu machen für den Auftritt der Garde aus Kehlen, die einmal mehr das Publikum begeisterte. Und so ging es Schlag auf Schlag weiter. Immer im Wechsel: erst Musikkapelle, dann Tanzvorführung. Dabei war „Zugabe“ das Wort des Abends, denn ohne eben diese wurde niemand von der Bühne, beziehungsweise der Tanzfläche gelassen.

Nachdem die Jungs der Lumpenkapelle Taldorf den Gästen mächtig eingeheizt hatten und auch die Garde Brochenzell ihr Können gezeigt hatte, freute sich Benny Jäger darauf, der Lumpenkapelle Eriskirch zu ihrem 15- jährigen Jubiläum gratulieren zu dürfen. „Wunderschön! Einfach wunderschön, diese sanften Klänge,“ kommentierte Jäger deren Version des Oasis-Hits „Wonderwall“.

Zwischen den einzelnen Auftritten sorgten die heimischen DJs „Night Chiefs“ (Adrian Feirer, Severin Nachbaur und Simon Hofacker) für ordentliche Stimmung im Saal und auf der Tanzfläche. Selbstredend, dass die Bobfahrt mit langgezogener Links- und Rechtskurve nicht fehlen durfte. Mit „Auf die Knie! Die ganze Halle liegt am Boden,“ forderten die Musiker der „Froschties“ weitere gymnastische Turnübungen von den Besuchern, die dem bereitwillig und mit viel Engagement nachkamen.

Kreischalarm bei den weiblichen Gästen verursachten die jungen Männer des Brochenzeller Männerballetts, die sich als Absolventen der „Highschool Brochenzell“ verkleidet hatten. Krönender Abschluss eines tollen Abends war der Auftritt der Lumpenkapelle Meckenbeuren.