Alles ist vorbereitet und der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren zur großen Eröffnungsparty der Fasnet 2019 in Humpishausen. Am Freitag, 18. Januar, geht es los mit dem Maskenerwecken. Dabei werden die vier Brochenzeller Masken in einer schaurig-schönen Show wieder zu neuem Leben erweckt, heißt es in einer Mitteilung der Narrenzunft. Im Anschluss daran erfolgt der Einsprung vieler befreundeter Zünfte, die begleitet vom Fanfarenzug Brochenzell gemeinsam mit den Gästen für ein buntes und fröhliches Bild sorgen werden.

DJ „Night Chiefs“ werden wieder für den richtigen Sound sorgen. Wem das noch nicht genügt, dem bietet Moderator Benny Jäger gutes Programm, denn mit den Lumpenkapellen aus Taldorf, Eriskirch, Mecka und den Froschties gibt es richtig was auf die Ohren. Aber auch die Augen kommen nicht zu kurz, denn neben den Garden aus Kehlen und Brochenzell treten auch noch das Zunftballett und das Männerballett auf.

Karten für alle Bälle gibt es bei der Familie Restle sowie bei der Genoba und der Kreissparkasse in Meckenbeuren.