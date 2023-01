Narren feiern ausgelassen in der Humpishalle

Die Narrenzunft Brochenzell hat wieder einmal einen gelungenen Start in die Saalfasnet hingelegt. Beim traditionellen Eröffnungsball der Brochenzeller Narren bebte am Samstagabend schon nach kurzer Zeit der Boden in der Humpishalle. Hunderte Narren, Hästräger und feierfreudiges Partyvolk strömten in die Halle, wo sie von Benny Jäger, ihrem bestens aufgelegten Moderator des Abends, begrüßt wurden.

Bereits nach einer Stunde konnte der verkünden: „Wir sind ausverkauft!“ Knapp 700 Gäste tanzten in der Folge ausgelassen zu der fetzigen Musik von DJ NightChiefs, den es selbst kaum hinter seinem DJ Pult hielt, und genossen das abwechslungsreiche Programm. Auch von den befreundeten Zünften der Nachbarn aus Ailingen, Kehlen, Bitzenhofen, Eriskirch, Tettnang, Bürgermoos und Friedrichshafen waren zahlreiche Narren zum Einspringen vorbeigekommen.

Sie alle verfolgten nach dem Einmarsch des Fanfarenzugs Brochenzell die anschließende Erweckung der Brochenzeller Masken. Humpishexe, Schlossnarr, Kräuterweible und Humpisnarr wurden nach langem Winterschlaf in einem mystischen Tanz zum Leben erweckt. Danach ging es Schlag auf Schlag weiter im Programm mit Auftritten der Lumpenkapellen aus Meckenbeuren, Taldorf und den „Froschties“ sowie Tanzvorführungen der Garde Brochenzell, Kehlen und des Zunftballetts Brochenzell.