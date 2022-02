„Närrische Überraschungstüte“ statt Schülerbefreiung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Weil die traditionelle Schülerbefreiung am gumpigen Donnerstag auch in diesem Jahr wegen der Pandemie leider ausfallen muss (die aktuellen Öffnungsschritte kamen für eine vernünftige Planung leider viel zu spät), hat sich ein Team aus den verschiedenen Masken der Narrenzunft Brochenzell um Jenny Berlinger, Kathrin Rueß, Bärbel Lehle und Uli Jung etwas ganz besonderes einfallen lassen, um den Kindern der Gemeinde Fasnetsfreude zu vermitteln.

Sage und schreibe 606 „närrische Fasnetstüten“ wurden von Bärbel Lehle und ihrer Tochter mit etwas Süßem, Luftschlangen, Luftballon, Tröte und einer Gedichtkarte liebevoll gepackt und an die Kinder der Eugen-Bolz-Grundschule sowie den Kindergarten in Brochenzell, an die Albrecht-Dürer-Grundschule und die Kindergärten St. Maria und St. Georg in Meckenbeuren sowie das Kinderhaus in Buch verteilt.

Das Besondere an der beigelegten Karte ist nicht nur ein tolles Bild der Brochenzeller Narren sowie ein nettes Fasnets-Gedicht, sondern vier aufgedruckte QR-Codes. Diese beinhalten in Code 1 einige Fasnetsbilder zum Ausmalen, auf Code 2 sind einige Stücke vom Fanfarenzug Brochenzell zu hören, Code 3 öffnet ein Kindervideo mit Vorstellung der Narrenzunft Brochenzell und einem Interview mit Maskenschnitzer Helmut Schmollinger und unter Code 4 ist das „Humpislied“ zu hören, gesungen von den schrillen Schellenperlen und begleitet von den Inzuchttalern.

Also „Fasnet pur“ bei jedem Kind zu Hause, wofür der gesamten Mannschaft und allen Mitwirkenden ein riesiges Kompliment ausgesprochen sei mit der Hoffnung, im nächsten Jahr wieder eine richtige Schülerbefreiung und auch wieder einen Kinderball veranstalten zu können. Auf dass dieser Wusch in Erfüllung gehe ein dreifaches „Humpis Ahoi“.