Nähkurs für Anfänger an der Vhs

Nähanfänger können ab Mittwoch, 9. Februar, an drei Abenden im Nähkurs der Volkshochschule Bodenseekreis lernen, wie man die Nähmaschine einfädelt und am einfachsten näht. Die Grundnähte und einige Tricks werden ausprobiert und kleine Accessoires für sich selbst oder zum Verschenken angefertigt. Der Kurs beginnt um 18.30 Uhr im Bildungszentrum in Buch, mitzubringen wäre eine Nähmaschine, Verlängerungskabel, Schere, Maßband, Reststoffe und dazu passendes Garn. Für den ersten Abend wird zusätzlich ein Baumwollstoffstück (kein Jersey) in den Maßen ca. 50 cm x 110 cm benötigt. Eine Auswahl an Stoffen und Zutaten (Stoffe, Garne, etc.) können aber auch von der Kursleiterin erworben werden. Baldige Anmeldung erforderlich in der vhs-Zentrale, Telefon 07541/ 204 52 46 oder per Internet unter www.vhs-bodenseekreis.de.