Nachwuchs ist in Biberach gut in Form

Die jugendlichen Tennisspieler der Region nahmen an den Bezirksmeisterschaften teil. Bei den Titelkämpfen in Biberach konnten sich auch Teilnehmer des Tennisclubs Meckenbeuren-Kehlen unter den besten Nachwuchsspielern platzieren.

Besonders erfolgreich verlief es dabei für Johanna Öxle in der Altersklasse Mädchen U12. Nacheinander besiegte Johanna gleich drei Mitfavoritinnen aus Schwendi und verdarb so den erfolgsverwöhnten Spielerinnen aus der Kaderschmiede gehörig die Laune. Während die ersten beiden Siege noch souverän in zwei Sätzen erzielt wurden, musste Johanna dann im Finale nochmals ihr gesamtes Können aufbringen, um in einem hart umkämpften Matchtiebreak ihren ersten Bezirksmeistertitel zu sichern.

Auch bei den Jungen U12 stellte der TCMK mit Nick Berens einen der beiden Finalisten. Nach souveränen ersten Runden hatte Nick im Halbfinale aber erst einmal eine richtige Nuss zu knacken. Gegen den Spieler aus Isny hatte er sich schon viele enge Matches geliefert, allerdings noch nie gewonnen.

Dies sollte sich diesmal ändern und so zog Nick nach einem emotionalen Kampf ins Endspiel ein. Auch dort wartete mit dem topgesetzten Spieler aus Ehingen ein Gegner, den er noch nicht besiegen konnte. Im Gegensatz zum Halbfinale konnte Nick diese Serie jedoch nicht beenden und so durfte er sich über die Vizemeisterschaft freuen.

Die dritte Finalteilnahme sicherte sich Niklas Raff bei den Jungen U10. Als Nummer zwei der Setzliste lies Niklas in den Gruppenspielen keinem seiner drei Gegner eine Chance und qualifizierte sich für das Halbfinale, welches er ebenso deutlich in zwei Sätzen für sich entscheiden konnte. Letztendlich war auch das Endspiel eine klare Angelegenheit, allerdings zuungunsten des TCMK-Nachwuchstalentes. Mit der erneuten Vizemeisterschaft kann Niklas Raff aber durchaus zufrieden auf die Bezirksmeisterschaften blicken.

Als jüngster Nachwuchs-Crack aus Meckenbeuren durfte sich auch Alexander Schwarz mit dem dritten Platz über einen Pokal freuen. Erstmals wurde bei den Bezirksmeisterschaften ein Wettbewerb U8 im Kleinfeld angeboten.

Über die Gruppenspiele zog Alexander Schwarz in die Vorschlussrunde ein, wo er sich allerdings seinem um ein Jahr älteren Gegner geschlagen geben musste. Alexander deutete aber an, dass mit ihm ein weiteres hoffnungsvolles Talent heranwächst.