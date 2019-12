Nachverdichtung wo es möglich ist

Nachverdichtung ist auch in Meckenbeuren erwünscht, um mehr Wohnraum zu schaffen. Aber nicht überall. Der technische Ausschuss befasste sich mit zwei Neubauprojekten und zwei geplanten Aufstockungen an bestehenden Gebäuden.

Einfahrten in der Kurve

Wo sich Alpenstraße und Säntisstraße in einer weitgeschwungenen Kurve treffen, ist heute eine Streuobstwiese.

Dort sollen die Baufenster von zwei Grundstücken zusammengelegt werden. In der Mitte des abschüssigen Geländes soll ein Haus mit fünf Wohneinheiten auf zwei Nutzungsebenen entstehen. Unten sind Terrassen, in der oberen Nutzungsebene sind Balkone geplant. Das Projekt war bereits früher als Bauvoranfrage Thema im technischen Ausschuss, damals waren acht Wohneinheiten mit zahlreichen Stellplätzen rund um das Gebäude geplant. Jetzt weisen die Pläne nur noch zehn Stellplätze für die fünf Wohnungen aus. „Es wird nicht mehr Flächen versiegelt als bei der Bauvoranfrage“, erläuterte Patrick Gohl vom Bauamt. Die geplante Bebauung liegt teilweise nicht innerhalb der ursprünglich eingezeichneten Baufenster. Das Gebäude soll im Gegensatz zum Nachbarhaus ein Flachdach bekommen.

Josef Sauter(CDU) wollte wissen, ob ein Teil des Baukörpers im abschüssigen Gelände verschwindet. Eugen Lehle (FW) fragte, wie hoch das geplante Gebäude im Vergleich zu den Nachbargebäuden würde. „Konstruktiv wäre auch ein Satteldach möglich“, räumte Patrick Gohl ein.

Anette Mayer (BUS) kritisierte, dass von acht auf fünf Wohneinheiten reduziert werde. Bei einer Verdichtung sei es „schade, dass nicht mehr Wohnraum geschaffen wird.“

Beim jetzt im Ausschuss diskutierten Bauantrag liegt ein Teil der Garagen genau in der Kurve Alpenstraße/Säntisstraße. „Wird das noch verkehrsrechtlich geprüft“, wollte Anette Mayer (BUS) wissen. Da die jetzt geplanten Garagen aber genügend Abstand zur Straße haben, stimmte der Ausschuss mit der Auflage zu, dass elektrische Türöffner in den Toren eingebaut werden, damit kein Halten auf der Straße notwendig wird. Der Bauherr wurde außerdem verpflichtet, bisher nicht verplante Teile der ursprünglichen Baufenster später nicht mehr zu bebauen. Den beantragten Abweichungen vom Bebauungsplan wurde mit sechs Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen zugestimmt. Jörg Baumann (CDU) erklärte sich für Befangen und nahm an der Besprechung dieses Punktes nicht teil.

Keine neuen Stellplätze

In Reute soll ein Anbau an ein Wohngebäude im Büfangweg ein zweites Geschoss bekommen. Weil die zweite Etage etwas größer als die erste ist, liegt der Anbau teilweise außerhalb des im Bebauungsplan Maisch vorgesehenen Baufensters. Während das Hauptgebäude ein Satteldach hat, soll der Anbau nur ein Flachdach bekommen. Das war für den Ausschuss in diesem Fall kein Problem, denn am Blumenweg gibt es bereits ebenfalls ein Haus mit Flachdach. Eugen Lehle wollte aber wissen, ob für den Anbau neue Stellplätze nötig sind. Das erwies sich als nicht erforderlich, weil durch den Anbau keine zusätzliche Wohnung entsteht. Der Befreiung für die Dachform stimmte der technische Ausschuss einstimmig zu.

Grenzabstand fehlt

Höher hinaus wollen auch andere Immobilienbesitzer in Reute. Bei einem Haus an der Straße Eichelen soll das Dach angehoben werden und eine Dachterrasse auf einer Garage daneben entstehen. Für das höhere Bauwerk wäre aber mehr Grenzabstand erforderlich. Bei eingeschossigen Anbauten ist der Grenzabstand hier kein Problem. Patrick Gohl erläuterte, dass es im Bereich des Bebauungsplanes Maisch bereits mehrere Befreiungen für die Anzahl der Geschosse und für außerhalb des Baufensters errichtete Garagen gäbe. Der technische Ausschuss stimmte den Befreiungen deshalb auch in diesem Fall zu.

Zu viele Bewohner

Abgelehnt wurde im technischen Ausschuss ein Neubauprojekt in Brochenzell. Auf einem Grundstück sollte ein Sechs-Familienhaus mit drei Nutzungsebenen gebaut werden. Das hätte die im dort gültigen Bebauungsplan Furtesch festgelegte Anzahl der Wohneinheiten überschritten. Nachbarn befürchteten zum Beispiel Lärm, an- und abfahrende Autos sowie zugeparkte Straßen. Der technische Ausschuss lehnte ab, weil durch eine Befreiung für die Zahl der Wohneinheiten, die es bis jetzt in diesem Bereich noch nicht gab, die Grundzüge der Planung betroffen seien.