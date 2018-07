Nachtflug: Geduld ist oberste Bürgerpflicht

Keine Bewegung gibt es nach außen hin in Sachen „Nachtflugkontingent“. Aus dem Jahr 2007 datiert der Antrag des Flughafens auf Ausweitung, der seit zwei Jahren aufgrund der notwendigen Überarbeitung von Gutachten auf Eis liegt – und gegen den ja rund 6000 Protestunterschriften eingereicht wurden.

Und doch gibt es zwei Neuerungen: Die eine bezieht sich auf den Wechsel zu „Grün-rot“ in der Stuttgarter Landesregierung. Mit ihm wird eine Tendenz prognostiziert, die Meckenbeurens Bürgermeister Andreas Schmid bereits im Mai so wiedergab: Dadurch dass die neue Regierung keinen Handlungsbedarf bei Nachtflugverboten sehe, „werde die Lage per se für Meckenbeuren momentan entspannter“.

Hinter den Kulissen aber gibt es durchaus Gespräche. Beispielsweise hat die Bürgervereinigung Schutz vor Lärm Kontakt zu den beiden hiesigen Abgeordneten Martin Hahn und Manfred Lucha aufgenommen. Dass sie hierbei auf offene Ohren treffen, darf voraus gesetzt werden – steht doch auf Seite 30 des grün-roten Koalitionsvertrags: „Eine Lockerung bestehender Nachtflugverbote lehnen wir ab.“ Zudem hatte Manne Lucha im Wahlkampf in Kehlen bekannt: „Ich bin ein Verfechter von ,zwischen 22 und 6 Uhr ist Pause‘“.

Neuerung Nr.2 bringt das neue Fluglärmschutzgesetz mit sich: Wie Jürgen Ammann (Leiter Marketing und Vertrieb) erläutert, muss die bisherige luftfrechtliche Genehmigung des Flughafens Friedrichshafen auf diese neue Plattform hin überprüft und transferiert werden. Was Aufgabe von Ministerien und Experten ist: Für den Bodensee-Airport rechnet Amman bis in ein, zwei Monaten mit einem Bescheid – beispielsweise muss auch ein neues Lärmkorsett berechnet werden.

Wenn die Rechtsgrundlage angepasst ist, „werden wir das Verfahren weiter betreiben“, bezieht sich Ammann auf den Änderungsantrag zum „Nachtflugkontingent“. Nicht ausschließen kann er, dass mit den neuen Regelungen und der neuen Genehmigung auch neuerliche Gutachten notwendig werden.