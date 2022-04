Nach Unfall bei Lochbrücke geflüchtet

Nach dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Montag gegen 14 Uhr in Lochbrücke ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise. Eine Mazda-Fahrerin war in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als ein entgegenkommender roter Sprinter ihren Wagen touchierte, heißt es im Polizeibericht. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt in Richtung Meckenbeuren fort.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.