Nach monatelanger Pause: Auf einem Acker in Laufenen erklingen die ersten Töne

Die Musikanten des MV Brochenzell haben sich in der vergangenen Woche zur ersten gemeinsamen Probe seit Anfang März getroffen. „ Man hat gemerkt, dass die wöchentliche Musikprobe einfach gefehlt hat, denn so pünktlich hat selten eine Probe begonnen“, schreibt der Verein. Die Musiker kamen im Freien in Laufenen zusammen. Ganz unkompliziert stellte Familie Hirscher dem Musikverein ihren Acker zur Verfügung. Die ersten Musiker reisten mit schwerem Gepäck per Fahrrad oder Auto an. Instrumente, Noten, Getränke und nicht zu vergessen: ein Campingstuhl. Der wichtigste Begleiter im Open-Air-Proberaum war der Meterstab, um die nötigen zwei Meter Abstand einhalten zu können. Eine Probe in der Grundschule Brochenzell beziehungsweise auf dem Pausenhof war nicht möglich, da die gemeindeeigenen Gebäude über die Sommerferien geschlossen sind. Nachdem die Sonne über dem Brochenzeller Hinterland untergegangen war, wurde die Probe beendet. Die Anfrage, ob die Musikanten die Laufener jeden Abend unterhalten könnten, musste abgelehnt werden, aber: Nächste Woche kommen die Brochenzeller wieder – zur Probe. Foto: Franziska Dewdney