Nach Messerangriff in Meckenbeuren: Polizei sucht nach der Tatwaffe

Bei einem eskalierten Streit in einem Asylbewerberwohnheim in Gerbertshaus ist am Donnerstag ein 25-Jähriger schwer von einem Mitbewohner mit einem Messer verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach der Tatwaffe. Anwohner sollen die Augen offen halten.

Der 30-jährige mutmaßliche Täter flüchtete nach der Tat zu Fuß und wurde unweit des Tatorts von der Polizei festgenommen.

Tatwaffe fehlt noch

Der Mann sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Polizei hat die Tatwaffe, ein Küchenmesser mit weißem oder rotem Griff, bisher noch nicht gefunden.

Die Beamten gehen davon aus, dass der Tatverdächtige das Messer nach der Tat weggeworfen hat. Anwohner im Bereich Brückenstraße, Wiesengrund, Seestraße und Steinackerweg werden daher gebeten, ihre Grundstücke sowie Behältnisse wie Mülltonnen zu überprüfen.

Sollten Sie das Messer oder andere verdächtige Gegenstände auffinden, fassen Sie diese bitte nicht an und kontaktieren Sie umgehend die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0.