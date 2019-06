Nach mehr als 30 Stunden: Feuerwehr beendet Löscharbeiten auf Bauernhof

Keine verletzten Bewohner, mehrere abgebrannte Gebäude, etwa 40 tote Tiere, ein Millionenschaden: Das ist die derzeit bekannte Bilanz des Großbrandes eines landwirtschaftlichen Anwesens in Meckenbeuren-Sassen am Samstagabend. Sechs Feuerwehrleute mussten vor Ort medizinisch versorgt werden, weil sie Kreislaufprobleme bekommen oder eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten hatten.

Gegen 18.15 Uhr ging der Alarm für einen Kleinbrand ein. Am Anfang brannte laut Polizei nur ein als Maschinen- und Lagerhalle genutzter Gebäudekomplex. Bei Ankunft der ersten Rettungskräfte wurde die Stufe sofort hochgesetzt.

Der Einsatztrupp ging direkt gegen das Feuer vor, allerdings griffen die Flammen schnell auf die nebenstehende größere Halle über, wie Kreisfeuerwehr-Pressesprecher Martin Scheerer am Abend vor Ort erklärte. Diese wurde als Stall und Heulager genutzt, teilte die Polizei später mit.

Die Flammen griffen von dort später auf den angrenzenden Garagenkomplex über. Dort konnte die Feuerwehr die weitere Ausbreitung verhindern und das angrenzende Wohnhaus schützen. Gegen 22.30 Uhr war der Brand laut Feuerwehr unter Kontrolle.

Ein Problem sei gerade zu Beginn durch die Schaulustigen entstanden, sagte ein Sprecher der Meckenbeurer Feuerwehr: Diese seien durch die weithin sichtbare Rauchwolke angelockt worden. Durch die vielen Autos auf der Mariabrunner Straße hätten die anrückenden Einsatzkräfte Probleme gehabt, zum Einsatzort zu kommen. Diese Situation sei aber durch die Polizei geklärt worden, die Strecke wurde voll gesperrt.

Mögliche Selbstentzündung durch Gärprozess

Die Ursache des Brandes ist bisher unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt, aber nach aktuellem Erkenntnisstand sei von einer Selbstentzündung auszugehen, sagte eine Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Dieser könne durch einen Gärprozess ausgelöst worden sein.

Das Feuer breitete sich laut Feuerwehr zum einen durch den Wind, zum anderen durch die große Menge an brennbarem Material schnell aus. Über die bundesweite Warnapp NINA des Bundesamts für Bevölkerungsschutz wurde auch eine Warnung an die Bevölkerung gesendet. Wegen der Rauchausbreitung in Richtung Tettnang sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben und der Bereich des Feuers gemieden werden. Diese Warnung konnte kurz vor Mitternacht wieder aufgehoben werden.

In der Stallung befanden sich laut Polizei etwa 160 Tiere, hauptsächlich Kälber, Rinder und Pferde. Etwa 120 von ihnen konnte die Feuerwehr in letzter Minute ins Freie bringen und retten. Für etwa 40 Tiere, überwiegend Kälber, kam jede Hilfe zu spät. Sie mussten teils von einem Tierarzt von ihren Leiden erlöst werden, so die Polizei. Laut der Feuerwehr Meckenbeuren befand sich das Gebäude schon im Vollbrand, als noch Tiere gerettet worden seien. „Es ging rasend schnell“, sagte ein Sprecher der Meckenbeurer Wehr, für die Rettung hätten nur wenige Minuten zur Verfügung gestanden.

Die Belastung der Einsatzkräfte sei hoch gewesen, antwortete er auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung: Durch den Großbrand sei es zu einer erheblichen Wärmeabstrahlung gekommen, dies in Kombination mit der schweren Ausrüstung und der harten körperlichen Tätigkeit. Die Schnelleinsatzgruppe (SEG) des DRK versorgte sechs Feuerwehrleute mit Kreislaufproblemen und einer leichten Rauchgasvergiftung. Zugleich sicherten die Retter die Versorgung der Feuerwehrleute unter anderem mit Getränken.

Relativ zu Beginn des Einsatzes befanden sich freilaufende Pferde auf der Fläche zur Straße hin. Zwischenzeitlich waren auch noch freilaufende Rinder zu sehen. Die etwa 120 Tiere seien am Abend noch abtransportiert worden, sagte ein Sprecher der Meckenbeurer Wehr am Sonntagmorgen. Diese seien bei der Stiftung Liebenau und bei Bekannten des Hofbetreibers untergekommen, die noch Platz bei sich gehabt hätten.

Angesichts der Größe des Brandes und der Vielzahl der Einsatzkräfte vor Ort gab es kurzzeitig einen Engpass in der Wasserversorgung, der aber schnell behoben werden konnte, so Meckenbeurens Feuerwehrkommandant Stefan Amann. Die Löscharbeiten hätten in dieser Zeit zudem weitergehen können. Für die Löschwasserversorgung wurde ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet, sowie lange Schlauchleitungen vom Fluß Schussen und vom Ortsteil Kau her aufgebaut, teilt die Feuerwehr mit.

Einen brennenden Dieseltank löschte die Feuerwehr mit Schaum ab, nachdem das umgebende Gebäude in Teilen eingestürzt war. Dieser hatte für eine besonders starke Rauchentwicklung gesorgt. Kurze Zeit vor dem Brand war der Tank auf 5000 Liter aufgefüllt worden. Eine Gefahr ging laut Feuerwehr allerdings nicht von ihm aus. Zwischenzeitlich sah es so aus, als werde man ihn weiter brennen lassen. Später fiel dann die Entscheidung, ihn zu löschen.

Zu Spitzenzeiten seien dienstübergreifend 214 Einsatzkräfte mit 45 Fahrzeugen vor Ort gewesen, teilt die Feuerwehr Meckenbeuren mit. Demnach waren allein die Feuerwehren aus Meckenbeuren, Eriskirch, Tettnang, Kressbronn, Friedrichshafen, Markdorf sowie der Werkfeuerwehr Bodensee-Airport Friedrichshafen mit 170 Feuerwehrleuten und 37 Fahrzeugen in den Einsatz eingebunden, darunter das Flugfeldlöschfahrzeug „Panther“ der Werkfeuerwehr Bodensee-Airport Friedrichshafen. Zur Gebietsabdeckung des östlichen Bodenseekreises wurde die Feuerwehr Langenargen in der Hauptphase des Einsatzes in Wachbereitschaft versetzt.

Der Rettungsdienst war mit zwei Schnelleinsatzgruppen mit 11 Fahrzeugen und 32 Helfern vor Ort. Der Notfallnachsorgedienst des DRK kümmerte sich mit vier Einsatzkräften um die von dem Brandereignis betroffenen Bewohner des Hofes. Diese kamen bei Bekannten unter oder verbrachten die Nacht im Wohngebäude, wie die Feuerwehr mitteilt.

Der an den Gebäuden und dem darin gelagerten Inventar entstandene Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden, dürfte aber deutlich über einer Million Euro liegen, so die Polizei in einer Mitteilung. Die Ursache des Brandausbruchs ist bislang noch nicht geklärt, der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Außer ihm waren seitens der Polizei mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Friedrichshafen vor Ort im Einsatz.

Ab etwa 22.30 Uhr bis gegen 0.30 Uhr rückte ein Großteil der Kräfte ab. Die Feuerwehr Meckenbeuren rechnet damit, dass die Nachlöscharbeiten wegen der Menge an noch vorhandenem brennbaren Material noch bis Montag, 24. Juni, andauern wird. Hierfür ist ein Schichtplan eingerichtet worden.