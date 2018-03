Die Brochenzeller Narren ziehen eine zufriedene Fasnetsbilanz. Am „gumpigen Dunschtig“ ging’s mit Schülerbefreiung, Rathaussturm, Hemedglonkerumzug und dem Narrenbaumstellen in die Vollen. Am Dienstagabend endete die kurze Fasnet mit einem „kleinen, aber feinen internen Kehraus“, wie die Zunft schreibt.

Am „Gumpigen“ kam es unter den Augen der vielen Zuschauer vor dem Schloss zur „Maskenbeschwörung“, um danach losgelassen zu werden für die närrischen Tage. Danach gab es noch einen Maskentanz und eine Flugshow der Springerhexen, was von den mehreren Hundert Zuschauern mit viel Applaus bedacht wurde. Die Dorffasnet soll laut unbestätigten Aussagen bis in die Morgenstunden gedauert haben.

Auf den „Humpis-Ball“ als Höhepunkt der Saalfasnet folgte am Sonntag früh die Narrenmesse. Eine stattliche Narrenschar zog unter den Klängen der Zylinderkapelle aus Kehlen in die fast voll besetzte Kirche ein und feierte eine ebenso lockere wie besinnliche Narrenmesse in St. Jakobus, die wie immer von der Schola hervorragend musikalisch, sowie einer tollen Predigt in Reimform durch die Gemeindereferentin Martina Andric-Röhner bereichert wurde. Für ihren Vortrag als „Fischerin vom Bodensee“ erinnerte sie an die Fischzüge des Herrn mit Hinweis darauf, dass jeder von uns angesprochen sei, aber auch bereit sein muss, sich „fischen zu lassen“.

Blumen für Hanna Gresser

Der Zunftmeisterempfang, gewohnt sicher moderiert von Andrea Smigoc und Ralf Müller, wurde zu einer kurzweiligen Angelegenheit mit Auftritten des Fanfarenzugs Brochenzell, der kleinen Garde und „Step by Step“, sowie natürlich vielen kleinen Einlagen der geladenen Gäste. Der Alemannische Narrenring ehrte mehrere Narren, außerdem erhielt Hanna Gresser einen Blumenstrauß von der Garde, die sie vor 60 Jahren ins Leben gerufen hatte.

Pünktlich um 14 Uhr startete dann bei nasskaltem Brochenzeller Umzugswetter ein närrischer Lindwurm mit rund 4000 Hästrägern, Garden, Musikkapellen, Fanfarenzügen und Lumpenkapellen in Richtung Brochenzell. Viele Tausend Zuschauer säumten den Umzugsweg und taten ihre Begeisterung mit einem vielstimmigen „Humpis – Ahoi“ kund.

Den Abschluss bildete am Dienstagabend ein kleiner, aber feiner interner Kehraus.