Nähwerk macht Masken aus Altmaterialien

Die Mundschutzpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen besteht ab Montag, 27. April, auch in Baden-Württemberg. Der Weltladen in Ravensburg verkauft ab Freitag, 24. April, Behelfsmasken aus dem Nähwerk der Stiftung Liebenau. In einem ersten Schritt wurden 1000 Masken an Tanja Sommer-Mangold, Leiterin vom Weltladen, geliefert. Das berichtet die Stiftung in einer Pressemitteilung.

Produkte aus Alt- und Restmaterialien produzierte das Nähwerk der Stiftung Liebenau schon vor der Corona-Krise zusammen mit Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf, schreibt die Stiftung Liebenau. „Die Idee im Nähwerk, in der aktuellen Situation Behelfs-Mund- Nasen-Masken anzufertigen, kam sehr schnell auf“, berichtet die Projektleiterin des Nähwerks Claudia Graßmann. Aufgrund des behördlich erlassenen Betretungsverbotes müssten zwar die Menschen mit Unterstützungsbedarf zu Hause bleiben, jedoch habe die Stiftung intern reagiert.

„Inzwischen arbeiten auch andere Kolleginnen und Kollegen aus der Stiftung Liebenau hier bei uns an den Nähmaschinen. Außerdem kann der eine oder andere Werkstatt-Beschäftigte aus seiner Wohngruppe heraus im Home Office zum Beispiel Stoffe zuschneiden oder konfektionieren“, beschreibt Graßmann die Lage im Nähwerk.

Die Zusammenarbeit mit dem Weltladen in der Ravensburger Innenstadt kam laut Stiftung Liebenau sehr spontan zustande. Leiterin Sommer-Mangold berichtet von einem großen Bedarf: „Unser Bestand war sehr schnell vergriffen“. Das Nähwerk mit Sitz in Liebenau, Meckenbeuren, freue sich über die neu gewonnene Verkaufsstelle im Kern der Türmestadt. Außerdem seien die Alltagsmasken im Liebenauer Landleben und auf den Wochenmärkten der Region an den Ständen des Liebenauer Landlebens sowie per E-Mail auch für Firmenkunden zu beziehen: naehwerk@stiftung-liebenau.de. Privatkunden könnten ab Ende April die Mund-Nasen-Masken auch online bestellen: www.stiftung-liebenau.de/mund-nasen-maske.