MV Meckenbeuren besucht Luxemburg

Der Musikverein Meckenbeuren machte sich laut einer Pressemitteilung vergangenes Wochenende auf den Weg zu seiner Partnerkapelle, der Fanfare Keispelt-Meispelt, nach Luxemburg. Mit viel Vorfreude starteten knapp 50 Musiker am Freitagmorgen an der Musikschule.

„Für manch Fremden sah es sicher so aus als würde man für mehrere Wochen verreisen – dies lag aber nicht nur an den reichlich vorhandenen kühlen Getränken, sondern auch daran, dass es nicht nur ein Ausflug sondern eine Konzertreise war und alle mit Uniformen und Instrumenten bepackt waren“, heißt es im Bericht des Musikvereins. Nach der reibungslosen Fahrt mit Zwischenstopp in Freiburg wurden die Musiker von den Freunden aus Keispelt-Meispelt mit einem Ständchen in Empfang genommen, ehe man die Zimmer bei den Gastfamilien beziehen konnte.

Kurz erfrischt traf man sich anschließend zum Abendessen und gemütlichen Beisammensein in der Halle in Keispelt, wo eine gemeinsame Musikprobe unter der Leitung des Meckenbeurer Dirigenten Michael Jung abgehalten wurde.

Am Samstag ging es mit dem Bus nach Luxemburg Stadt, wo eine Stadtführung inklusive einer Besichtigung der Kasematten auf dem Programm stand. Anschließend durften sich die Musiker des Musikvereins Meckenbeuren in ihre Uniform schmeißen, um ihr Platzkonzert in Luxemburg abzuhalten. Der restliche Mittag stand dann zur freien Verfügung, bevor es mit dem Bus zurück zu den Gastfamilien ging. Den Abend verbrachten die Musiker bei bestem Wetter im Garten einer Musikerin der Fanfare Keispelt-Meispelt bei der Gartenparty.

Am Sonntag stand dann wieder die Heimreise an. Die Musiker blicken laut ihrem Bericht auf ein schönes, harmonisches und partnerschaftliches Wochenende zurück und freuen sich bereits jetzt schon auf den Gegenbesuch der Fanfare Keispelt-Meispelt in spätestens drei Jahren.