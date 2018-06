Muttertagskonzert – nicht nur für Mütter

Die Musikschule Meckenbeuren lädt am Muttertag zum Konzert ein. Schüler und Lehrer wollen damit am Sonntag, 10. Mai, 17 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus Danke sagen für die Unterstützung übers Jahr hinweg. Speziell die Mütter sind angesprochen, aber im Familienverbund tragen ebenso Väter, Opas und Omas dazu bei, dass der Musikunterricht erfolgreich verläuft, so die Ankündigung.

Drei Ensembles der Schule sind zu hören. Das neu formierte Tubaensemble bewegt sich zwischen Opernadaptionen und Originalkompositionen für vier Tuben. Das Ensemble „Mecka Six“ möchte dagegen mit Musik aus den 20ern unterhalten. Für die Besetzung Querflöten und Klarinetten hat Ensembleleiter Richard Nickel fast alle Titel selbst arrangiert. Auch das Posaunenquartett will zum Gelingen des Konzerts beitragen. Barockmusik, Spirituals und Originalkompositionen von George Cole hat es im Gepäck. Mütter, Väter, Freunde und Gönner der Schule sowie Interessierte sind eingeladen, der Eintritt ist frei.