Musikverein wählt Vorstandsteam

Der Musikverein Brochenzell hat seine diesjährige Hauptversammlung coronabedingt erstmals postalisch abgehalten. Dies habe es den Mitgliedern ermöglicht, das Geschehen des Musikvereins für das Jahr 2020 in Form von beigelegten Berichten nachzulesen. Ebenfalls konnten die Entlastung der Vorstandschaft und die Neuwahlen auf diesem Wege durchgeführt werden.

Bei den Wahlen wurde Robert Pfister als erster Vorsitzender in seinem Amt bestätigt, ebenso wie die zweite Vorsitzende Stellvertreterin Franziska Dewdney. Als Kassierer wählten die Mitglieder Thomas Gemperle, als Schriftführerin Sabine Abt, als Jugendleiterin Ramona Öhs, als stellvertretende Jugendleiterin Anita Strobel. Aktive Beisitzer sind Bianca Paul und Simo Klein. Als passive Beisitzer wählten die Mitglieder Heiko Fuchs und Christian Klösges.

„Wir bedanken uns herzlich für Ihre Teilnahme an der postalischen JHauptversammlung“, schreibt der Musikverein in einer Pressemitteilung. Ein großes Dankeschön gelte auch den fleißigen Postboten, den Ressortleitern für ihre informativen Berichte, Wahlleiter Gerhard Klein und den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz, so der Verein weiter.