Musikverein Meckenbeuren lässt den Advent klingen

Den dritten Advent feierte mit „Gaudete – Freuet euch" auch die Kirchengemeinde St. Maria am Sonntag. Dazu reihte sich am Abend mehr als passend das Adventskonzert des Musikvereins Meckenbeuren ein.

Pfarrer Josef Scherer begrüßte die Musiker und die Zuhörer in der voll besetzten Pfarrkirche. Er wünsche, dass die Klänge der Musikkapelle „unsere Herzen erfüllen und uns zur Ruhe kommen lassen in einer oft hektischen Adventszeit". Auch Andrea Böhme vom Vorstandsteam des Musikvereins freute sich über den äußerst guten Besuch des Adventskonzertes und leitete mit einem kurzen Gedicht zum ersten Musikstück „Songs from the Catskills" über.

Beim Irischen Segenslied „May the Road Rise" glänzte Carolin Schmidt mit ihrem Violinensolo, bevor die Kapelle „Jesu bleibet meine Freude" von Johann Sebastian Bach zur Aufführung brachte. Mit weiteren Soli brillierten Pauline Smigoc am Flügelhorn bei „Memories of you", Margret Baumann am Keyboard mit der Suite aus „Drei Nüsse für Aschenbrödel" sowie die zehnjährige Mira Böhme auf der Blockflöte, ebenfalls bei „Drei Nüsse für Aschenbrödel".

Mit „Merry Christmas everyone" beeindruckten die 65 Meckenbeurer Musiker unter ihrem Dirigenten Michael Jung noch einmal mit ihrem brillanten Spiel und ihrem musikalischen Können und sorgten für vorweihnachtliche Stimmung, bevor sie zum Abschluss das gemeinsam gesungenen „Macht hoch die Tür" intonierten. „Diese Stunde war für uns alle ein Geschenk", traf Pfarrer Josef Scher bei seinem Dankeswort vor dem Schlusssegen genau die Stimmung bei den vom Konzert beeindruckten und begeisterten Publikum. Mit Standing Ovations und Glockengeläute ging das stimmungsvolle Adventskonzert zu Ende. Freude über das rundum gelungene Konzert war denn auch bei den Musikern selbst zu spüren und so dankte Andrea Böhme dem Hausherrn Pfarrer Josef Scherer auch dafür, dass das Adventskonzert jeweils in der Pfarrkirche St. Maria stattfinden darf. „Ich hoffe es ist uns gelungen, sie mit unserem Adventskonzert ein wenig aus ihrem Alltag der der Hektik der vorweihnachtlichen Zeit zu entführen", lud Andrea Böhme zu einem Glas Glühwein im hinteren Eingangsbereich der Kirche ein. Dort hatte die Musikerjugend zudem selbst gebastelten Weihnachtsschmuck zum Kauf angeboten. Mit den gesammelten Spenden wird die Musikkapelle auch den Kapellenförderverein Obermeckenbeuren bedenken.