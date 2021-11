Musikverein Brochenzell sagt Herbstkonzert ab

Ein weiteres Highlight im Jahresplan der Musikkapelle Brochenzell muss leider ausfallen, berichtet der Verein. In ihrer Vorstandsitzung beschloss die Vorstandschaft, das Jahreskonzert, das am Samstag, 20. November, stattfinden sollte, abzusagen. „Wir wollen kein Risiko eingehen und sind uns unserer Verantwortung bewusst, obwohl es rechtlich möglich wäre, das Konzert durchzuführen“, so der Vorsitzende Robert Pfister.

„Es ist sehr schade, dass wir das Ziel der vielen Probearbeit absagen müssen“, meint auch Dirigent Heinrich Haas. Die Vorstandschaft hatte nach Möglichkeiten gesucht, das Konzert in der Humpishalle doch stattfinden zu lassen, zum Beispiel mit einer Konzertbestuhlung oder dem Wegfall des Essens- und Getränkeangebots. „Das wäre dann aber nicht mehr das Brochenzeller Konzert“, betonte Schriftführerin Sabine Abt.