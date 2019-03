Musikverein Brochenzell bestätigt Vorsitzenden im Amt

Die Mitglieder des Musikvereins Brochenzell haben sich zur Hauptversammlung im Gemeindehaus St. Jakobus getroffen. Bei Neuwahlen wurde Vorsitzender Robert Pfister im Amt bestätigt. Die langjährige Jugendleiterin Monika Haas gab ihr Amt an Ramona Öhs weiter, wie der Verein mitteilt.

Robert Pfister begrüßte bei der Hauptversammlung neben zahlreichen Mitgliedern auch die Ehrenmitglieder Hans Denner, Erich Brielmaier und Josef Fink. Er blickte aufs vergangene Jahr zurück, bevor die Musiker verstorbenen Kameraden gedachten. Daszu wurde ,,Ich hatt‘ einen Kameraden'' gespielt. Es folgten die Berichte der Schriftführerin, der Jugendleiterin, des Kassierers und der Kassenprüfer. Da es vonseiten der Versammlung keine weiteren Nachfragen zu den Berichten gab, beantragte der ehemalige Vorstand Franz Reiser die Entlastung der Vorstandschaft, die durch die Versammlung einstimmig erteilt wurde.

Simon Sauter gibt Amt ab

Bei den anstehenden Wahlen wurden Robert Pfister als Vorsitzender und Franziska Gsteu als Stellvertreterin gewählt. Simon Sauter, der die vergangenen zwei Jahre ebenso als stellvertretender Vorsitzender tätig war, ließ sich nicht mehr aufstellen. Die Satzung des Musikvereins lässt aber offen, ob es ein oder zwei stellvertretende Vorsitzende gibt.

Sowohl beim Jugendleiter als auch beim Stellvertreter gab es einen Wechsel. Nach zwölf Jahren wurde Monika Haas in ihrer Rolle als Jugendleiterin verabschiedet. Unter lang anhaltendem Beifall dankte ihr Robert Pfister für ihr jahrelanges Engagement. Monika Haas war immer mit Herzblut dabei und unterstützte nicht nur die vereinsinterne, sondern auch die vereinsübergreifende Jugendarbeit, lobte Pfister. Ramona Öhs, die in den vergangenen beiden Jahren stellvertretende Jugendleiterin war, wurde als Jugendleiterin gewählt. Anita Strobel zu ihrer Stellvertreterin. Ebenfalls gab es einen Wechsel bei den aktiven Beisitzern. Auf Markus „Mucki“ Brielmaier folgt Bianca Paul. Nach über zwei Jahrzehnten mussten auch neue Kassenprüfer gewählt werden. Willi Joos und Ulli Dirlewanger übten dieses Amt laut Pressemitteilung mit größter Sorgfalt aus und geben den Taschenrechner nun an Melissa Riether und Tamara Keller weiter. Die anderen Amtsinhaber, Schriftführerin Sabine Abt, Kassierer Franz König, aktiver Beisitzer Marius Winghart sowie die passiven Beisitzer Robert Assfalg und Wendelin Müller wurden in ihren Ämtern bestätigt. Auch Tobias Schrade bleibt dem Verein als Jugenddirigent erhalten.

Zahlreiche Danksagungen

Pfister dankte im Anschluss den zuverlässigen Musikern. Von 77 Proben und Auftritten waren Monika und Christian Haas bei 73 beziehungsweise 70 Veranstaltungen dabei.

Außerdem dankte der Musikverein der Vorstandschaft des Vereins zur Förderung der Musikkapelle Brochenzell. Diese übernimmt die komplette Organisation des jährlichen Schlossfestes, das dieses Jahr wieder vom 17. bis 19. Mai stattfinden wird.

Weiter sprach man Dirigent Heinrich Haas wurde für die vielen und engagierten Proben sowie den Musikanten, die verschiedene Tätigkeiten in der Kapelle übernommen haben, einen Dank aus. Alle bekamen ein kleines Präsent.

Auch in diesem Jahr hat der Musikverein Brochenzehll zahlreiche Auftritte. Das nächste Mal spielt die Musikkapelle beim Kirchenkonzert zugunsten der Renovierung der St. Bonifatius-Kapelle in Laufenen. Es findet am 31. März ab 18 Uhr in St. Jakobus in Brochenzell statt.