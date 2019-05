Musikschule serviert Musik und internationale Küche

Die Musikschule Meckenbeuren lädt für Samstag, 25. Mai, zu einem Konzert „Rock meets Jazz“ mit originaler internationaler Küche in den Kulturschuppen am Gleis 1 ein. Zu hören sind ab 19 Uhr die Big Band „Blue Notes“, die Rockband „Nothing too loose“ und das Frauengesangsquartett „SchuBiDu“. Außerdem werden Gerichte aus Syrien, Irak und Afghanistan aufgetischt. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 18.15 Uhr.

Neben der klassischen Ausbildung an der Musikschule Meckenbeuren nimmt der Bereich des Rock/ Pop und der Jazz- und Unterhaltungsmusik einen ebenso großen Platz ein. Immer wieder entstehen hier Bands und Formationen, die mit neuen Impulsen musikalischer Art aufhorchen lassen, schreibt die Musikschule. So formierte sich vor etwa zwei Jahren die Mädchen-Rock-Band „Nothing too loose“ und experimentierte zunächst einmal in verschiedenste Richtungen. Schnell wurde klar: Im Rockbereich liegen die Avancen der Musikerinnen. Es begann ein intensiver Probenprozess, der alsbald in kleinen Auftritten mündete. Im vergangenen Jahr konnte ihr musikalischer Mentor, Wolfgang Dennenmoser, sie dafür begeistern, ein Konzertprogramm auszuarbeiten, das nun erstmals zu hören sein wird.

Zur Band gehören Hanna Abt (Schlagzeug), Sarah Erath (Leadgitarre), Svenja Erath (Tasteninstrumente), Hannah Kösler (Baßgitarre) und Maike Kösler (Gesang). Sie spie etwa Titel von Birdy („Wings“), Linkin Park („Castle of Glass“) und auch ältere Nummern zum Beispiel von Bryan Adams (Summer of 69).

Schon länger an der Musikschule angesiedelt ist die Big Band „Blue Notes“ unter der musikalischen Leitung von Richard Nickel, die den zweiten Teil des Konzerts bestreiten wird. Von der Besetzung her ist die Big Band mit den Registern Trompeten, Saxofone, Posaunen und Rhythmusgruppe deutlich größer besetzt als die Rockband, aber mit nicht weniger Groove in der Musik unterwegs, schreibt Musikschulleiter Jörg Scheide. So stehen im neuen Programm der Band viele neue Titel, die den Musikern der einzelnen Register viel Raum lassen, sich solistisch zu präsentieren.

Neben Klassikern des Big-Band-Jazz hat die Band sich für diesen Abend mitdem Frauen-Gesangs- Quartett „SchuBiDu“ Gäste eingeladen, die sowohl a capella als auch mit der Big Band gemeinsam musizieren werden. Auf dem Programm stehen Titel wie „Birdland“, „Lullaby of Broadway“ oder „Chattanooga Cho Cho“.

Gerichte aus dem Orient

International wird es bei der Bewirtung an diesem Abend mit Falafel, Soak, Börek, Worak Inap oder Tazeadayif. Alles Gerichte, die aus dem Vorderen Orient kommen und sehr schmackhaft sind, wie die Musikschule versichert. Der Freundeskreis Asyl ist hier Partner der Musikschule geworden und hat das Internationale Kochteam mit Frauen aus Syrien, Irak, Afghanistan und weiteren Ländern aktiviert, um ihre Speisen bei der Veranstaltung anzubieten.