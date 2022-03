Musikschule Meckenbeuren öffnet ihre Türen

Aus einer Vielzahl von Instrumenten das Richtige für sich auszuwählen ist nicht einfach.An dieser Stelle möchte die Musikschule Meckenbeuren gern helfen und veranstaltet am Samstag, 12. März zwischen 10 und 12 Uhr einen Tag der offenen Tür. Gedacht ist der Tag für alle, die ein Instrument erlernen möchten - unabhängig vom Alter.

Für die einzelnen Instrumente sind in der Musikschule in der Schulstrasse 5 die entsprechenden Fachlehrer vor Ort, die das Instrument vorstellen und Hilfen geben, um mit der richtigen Instrumentenhaltung die ersten Töne produzieren zu können. Für Instrumente, die in den Musikvereinen Brochenzell, Kehlen und Meckenbeuren gespielt werden stehen an diesem Tag die Jugendleiter der Vereine zur Verfügung, um über Fördermöglichkeiten beim Instrumentalunterricht, den musikalischen Weg in den Musikverein und andere Dinge Auskunft zu geben.

In Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Musikschule gibt es die Möglichkeit einer Unterstützung bei den Unterrichtsgebühren für die Instrumente Tuba und Kontrabaß im ersten Halbjahr von 50 Prozent. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.