Musikschule Meckenbeuren öffnet am Samstag die Tür

Vielfältige Angebote will die Musikschule Meckenbeuren am Tag der offenen Tür machen – dies kostenfrei und unter fachkundiger Anleitung der Instrumentallehrer der Musikschule. Sie stehen an diesem Tag zur Verfügung, um vorzuspielen, die Haltung beim Instrument zu erklären und bei den ersten Tönen behilflich zu sein. Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sind am Samstag, 24. September, von 10 bis 12 Uhr alle an der Musikschule unterrichteten Instrumente zugänglich. Dies sind Klavier und Akkordeon, Gitarre, E-Gitarre, Baßgitarre; Violine, Viola, Cello und Kontrabass; Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon und Oboe; Tuba, Trompete/ Flügelhorn, Tenorhorn/ Bariton, Waldhorn und Posaune sowie die Schlagzeuginstrumente Drum-Set, Percussion, Stabspiele und Pauken

Interessenten bei Tuba und Kontrabass werden in besonderem Maße vom Förderverein der Musikschule unterstützt, indem er den Musikschulbeitrag zum Unterricht zur Hälfte trägt (dies im ersten halben Jahr nach Unterrichtsbeginn).

Musikvereine Brochenzell, Kehlen, Meckenbeuren sind vor Ort

Für das Alter zwischen 18 Monaten und drei Jahren bietet die Musikschule an diesem Vormittag einen Schnupperkurs im Musikgarten. Hier sind Kinder und Eltern gleichermaßen am Unterricht beteiligt beim Singen, bei Kniereiterspielen, Tasten von Instrumenten aus dem Orff-Instrumentarium und dem Entlocken von Tönen aus verschiedensten Materialien und Instrumenten.

In Zusammenarbeit mit den Musikvereinen Brochenzell, Kehlen und Meckenbeuren sind deren Jugendleiter mit einem eigenen Stand anwesend, um mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Die Musikschule Meckenbeuren ist zertifiziert als „Gesunde Musikschule“. In diesem Rahmen bietet sie am Samstag Beratung an für aktive Musiker, sich bei Schmerzen in Zusammenhang mit dem Musizieren beraten zu lassen.