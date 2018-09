Musikschule lädt Kinder zum Musikgarten ein

Schon die Allerkleinsten können Musik, schreibt die Musikschule Meckenbeuren in einer Pressemitteilung und lädt alle Kinder ab eineinhalb Jahren zum Musikgarten ein. Dort wird gesungen, getanzt, gelacht und Musik gemacht – alles was den Kleinen Freude macht. Das Sprechen, Singen und Beine schwingen wird sicher allen Kindern nicht nur Freude viel bereiten, sondern sie auch auf vielfältige Weise fördern, verspricht die Musikschule. Beginn des Musikgartens ist am Mittwoch um 11 Uhr. Weitere Informationen sind erhältlich bei der Musikschule Meckenbeuren, Telefon 07542 / 97 96 55, oder bei Musikschullehrerin Elisabeth Merk, Telefon 0160 / 93 07 67 50.