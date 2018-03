Musikschule: Gucken, Anfassen und Ausprobieren

Die Musikschule Meckenbeuren lädt am Samstag, 10. März, von 10 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür. An dem Tag haben Schüler, Eltern und Interessierte die Möglichkeit, selbst verschiedene Instrumente auszuprobieren.

In den Räumen der Musikschule können alle am Haus unterrichteten Instrumente angefasst und ausprobiert werden – unter sachkundiger Anleitung der Fachlehrer, die auch für Beratungen offen sind. Um 10 Uhr ist ein kleines Vorstellungskonzert geplant, bei dem sich Interessierten von der Klangfarbe der Instrumente beeindrucken lassen können, heißt es in einer Ankündigung der Musikschule.

„Just Sax and friends“ sind dabei

Nicht nur Kinder werden in den Räumen der Musikschule erwartet sondern auch Erwachsene, die sich ihren Traum vom selbst gespielten Instrument erfüllen wollen. Das dies möglich ist, haben viele Mitglieder der Erwachsenenband „Just Sax and friends“ bewiesen, die vor circa drei Jahren als „blutige“ Anfänger auf ihrem Instrument begonnen haben und nun schon des Öfteren in der Gemeinde Meckenbeuren aufgetreten sind. Das neue Musikschulhalbjahr beginnt offiziell am Sonntag, 1. April. In allen Instrumentalklassen können noch freie Plätze angeboten werden, teilt die Musikschule in einem Schreiben mit .