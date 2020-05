Musikschule öffnet am Montag wieder die Pforten

Nachdem am 16. März die behördliche Schließung der Musikschule Mecken-beuren verfügt wurde, kam nun laut Pressemitteilung der Meckenbeurer Musikschule aus dem Kultusministerium in Stuttgart die Nachricht, dass Musikschulen in Baden Württemberg wieder öffnen dürfen.

Dafür sei ein Drei-Phasen-Plan entwickelt worden – mit Phase I, die nun stattfindet, dürfen die Instrumente Gitarre, Schlagzeug, Streichinstrumente, Akkordeon und Klavier wieder unterrichtet werden.

Aufgrund der noch nicht gebannten Ansteckungsgefahr bleibt der Unterricht in den Fächern Blasinstrumente, Gesang sowie der Gruppenunterricht in der musikalischen Früherziehung jedoch weiterhin untersagt in den Räumen der Musikschule.

Ebenso dürfen der Ensembleunterricht und die Orchesterarbeit noch nicht starten. Die Musikschule Meckenbeuren hat einen Hygieneplan erarbeitet, der sicherstellen soll, dass durch oder im Unterricht an der Musikschule keine Ansteckung ausgehen kann. Musikschulleiter Jörg Scheide ist auf der einen Seite froh, dass die Musikschule eingeschränkt wieder da sein darf für ihre Schülerinnen und Schüler, weist aber darauf hin, dass einige Dinge, bedingt durch die Schutzmaßnahmen anders sind als vor dem Ausbruch der Pandemie, heißt es in der Presseinformation.

So wird gebeten, nur gesunde Kinder und Jugendliche zum Unterricht in die Musikschule zu schicken sowie auf gründliche Handhygiene zu achten. Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes wird als sehr wünschenswert von der Musikschulleitung herausgestellt, sofern es die musikpädagogische Arbeit nicht behindert.

Mit dem Unterricht per Videoschaltung haben sowohl die Lehrer der Musikschule als auch Schüler neue Erfahrungen gesammelt, die in den nun beginnenden Präsenzunterricht mit einfließen sollen.

„Für alle Schüler eines Blasinstruments muss es leider noch eine Weile mit dem Skypeunterricht weiter gehen“, sagt Jörg Scheide und ist als Lehrer für tiefes Blech auch davon betroffen, vom Computer aus zu unterrichten.

Ab April hat eigentlich das neue Musikschulhalbjahr begonnen, an dem traditionell neue Musikschüler aufgenommen werden. Bedingt durch die Ausnahmesituation konnte dies nicht wie gewohnt geschehen. Für die Instrumente Schlagzeug, Streichinstrumente, Klavier und Akkordeon nimmt die Musikschule ab sofort wieder Anmeldungswünsche entgegen und sichert einen zeitnahen Unterrichtsbeginn zu.