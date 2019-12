Musikschüler stimmen hörenswert auf Weihnachtszeit ein

Vom Barock bis zur Moderne, von Unterhaltungsmusik bis zu stimmungsvollen Weihnachtsliedern – den Besuchern in der evangelischen Pauluskirche ist am Freitagabend einiges geboten worden. Die Musikschule Meckenbeuren hatte zu ihrem traditionellen Adventskonzert eingeladen, und das wollte sich natürlich niemand entgehen lassen. So dauerte es nicht lange, und die hölzernen Reihen der Kirche waren allesamt besetzt. Eine schöne Einstimmung auf die Adventszeit hatten die Kinder und Jugendlichen der Musikschule in der Ankündigung versprochen, und die Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Mit einem „Herzlich Willkommen zu unserem Adventskonzert“ begrüßte Musikschulleiter Jörg Scheide die Gäste und dankte gleich dem „Hausherrn Pfarrer Steinle“ für die freundliche Aufnahme und jahrelange gute Zusammenarbeit. Die Kirche böte neben der guten Akustik zudem ein schönen, weihnachtlichen Rahmen erklärte Jörg Scheide mit Blick auf den imposanten Adventskranz, der im Altarraum von der Decke baumelte und unter dem sich im weiteren Verlauf des Abends die vielen kleinen und großen Musiker versammeln sollten. „Das Adventskonzert spiegelt die Musikschularbeit wider, die das ganze Jahr über abläuft. Es ist eine gute Gelegenheit, die verschiedenen Ensembles vorzustellen,“ informierte er.

Und Ensembles gibt es viele, wie sich schnell herausstellte. Gitarren, Streicher, Blockflöten, Cello, Trompeten, Posaunen und Tenorhorn, um nur einige zu nennen. Zwischen deren Auftritten verzauberten Hanna Abt, Muthe Stoyke zusammen mit Claus Furchtner, Moritz Nussbaumer, Tim Vögele und Marius Jonasson die Zuhörer mit ihrem virtuosen Spiel auf der Marimba. Absolut sehens- und hörenswert, wie die Künstler mit ihren vier Schlägeln dem Instrument die unterschiedlichsten Melodien entlockten. Der rasante Wechsel von eben noch gefühlvoll dahingehauchten Tönen, etwa bei Moritz Nussbaumers Interpretation von Segournés „Katania“ zu energischen, kraftvollen Klängen ließ die Zuhörer fast atemlos zurück.

Losgegangen war es mit einem gelungenen Auftritt des Bläserspielkreises, dessen neun Mitglieder erst seit April gemeinsam üben. Auf den „Chant de Noël“ folgte Jan de Haans „Holzschuhtanz“, bei dem die jungen Interpreten an passender Stelle, mit sichtlichem Vergnügen, energisch mit dem Fuß aufstampften durften.

Beim Gitarrenensemble (Leitung Wolfgang Dennenmoser) erlangten die zunächst noch etwas eingeschüchtert wirkenden, jungen Künstler mit jedem Ton mehr Sicherheit und begeisterten das Publikum mit Händels „Sarabande“.

Weihnachtliche Lieder präsentierten das Streicherensemble „Stringino & mini-Strings“ (Leitung Annegret Kuhlmann), die Blockflötengruppe von Maria Zanker und das Cello-Ensemble „Meck- Celli“ (Natalya Welsch). Mit ihrem umfangreichen Repertoire beeindruckten die verschiedenen Bläserformationen, die von Swen Pech und Jörg Scheide geleitet werden. Ein kurzer Blickwechsel, ein verständiges Nicken, und schon stellte das „Horn-Duo“ (Simon Benz und Samuel Schneider) unter Beweis, welch eingespieltes Team es ist.

Richard Nickl mit seinen „Saxomaten“ erteilte dem Publikum dann den „Abendsegen (E. Humperdinck) und entführte es ins „Winter Wonderland“. Den Abschluss eines kurzweilig-stimmungsvollen Konzerts bildete der Auftritt von „Just Sax and friends“, die den Abba Klassiker „Thank you for the music“ intonierten. „Dieses Lied ist bewusst ausgewählt. Es ist die Klammer, die uns alle hier zusammengeführt hat. Die einen als Musiker, die anderen als Zuhörer,“ erklärte Jörg Scheide, ehe er aufrief, gemeinsam „Macht hoch die Tür“ anzustimmen.