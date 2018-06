Musikschüler präsentieren ihre neuesten Programme

Traditionell nach der Sommersonnenwende bietet die Musikschule Meckenbeuren wieder Gelegenheit, sich die neu erarbeiteten Programme der Schüler bei der Sommerserenade in den verschiedensten Ensembles anzuhören. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden wieder viele neue Titel und Songs geprobt, die am letzten Freitag des Monats Juni dann erstmals zu hören sind. Erstmals bei der Sommerserenade ist die Gemeinsame Jugendmusik zu hören mit den neu hinzugekommenen Jugendlichen aus Ettenkirch. Unter der Leitung von Johanne Clavet spielen sie traditionelle und moderne Arrangements für dieses Orchester. Eröffnen sollen aber die Streicher der Musikschule den Abend mit Stücken von Charpentier, Boismotier und Filmmusik gefolgt vom Celloensemble der Musikschule unter der Leitung von Natalya Welsch, die zwölf Cellisten zu einem großen Klangkörper vereinigt hat. Entsprechend voluminös klingen die Arrangements, aber auch feingliedrig.

Vielfalt ist an diesem Abend angesagt und so kommen eine Jungs-Rock-Band sowie eine Mädchen-Rock-Band zu ihren Auftritten. Mit Cover-Titeln gelang es ihnen bei ihren letzten Auftritten das Publikum zu begeistern.

Der Nachwuchs der Blasmusik kommt ebenfalls zu Ton, nämlich das Vororchester der Musikschule unter der Leitung von Musikschulleiter Jörg Scheide, der originale Literatur ausgewählt hat, die für diese Leistungsstufe extra komponiert wurde sowie Titel aus der Unterhaltungsmusik.

Zwei Ensembles, die überwiegend von erwachsenen Musikern bestimmt werden, bilden im Programm eine imaginäre Klammer, weil dies zeigt, dass die Musik so Generationen übergreifend ist und der Anfang mit einem Instrument nicht nur im Kindesalter liegen muss. Es spielen die Formationen „ Just Sax and friends“ und die „Blue Notes“ Big Band der Musikschule.

Der Förderverein und der Elternbeirat der Musikschule bewirten. Die Musiker freuen sich über zahlreiche Zuhörer am Freitag, 29. Juni, ab 18 Uhr auf dem Schulhof der Musikschule/ Grundschule Meckenbeuren bei freiem Eintritt.